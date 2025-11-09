История о парнях с автоматами возле салона белоруски получила продолжение 1 9.11.2025, 13:55

1,736

С ними записали «покаянное» видео.

Недавно гомельчанка Валерия рассказала в TikTok, что к салону, где она работает, днем пришли двое подростков с автоматами, а третий снимал все на видео. Девушка написала заявление в милицию. Нарушителей спокойствия нашли — ими оказались трое студентов, которые купили игрушечные автоматы, чтобы подурачиться.

Гомельчанка рассказывала, что вид парней с автоматами напугал ее и клиентку, в частности она «чуть не отбросила коньки». Видео в ее TikTok-аккаунте об этом уже удалено, но его сохранили в милиции. О результатах работы по инциденту сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

«Недавно в Гомеле трое местных студентов (19, 20 и 21 лет) после пар решили вспомнить детство и повеселиться. Они купили в магазине игрушечные автоматы и, прогуливаясь по городу, дурачились, целясь друг в друга», — рассказали в милиции.

Со студентами провели профилактическую беседу, с ними записали «покаянное» видео, где парни объяснили, что купили автоматы в универмаге и больше так делать не будут.

«Хочу добавить, что никакого злого умысла мы не несли, вообще не ожидали, что будет такая реакция. Хотели бы принести свои извинения, если, ну, правда как-то напугали, вызвали негативные эмоции. Потому что у нас не было такой цели», — сказал один из них.

