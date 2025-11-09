закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

История о парнях с автоматами возле салона белоруски получила продолжение

1
  • 9.11.2025, 13:55
  • 1,736
История о парнях с автоматами возле салона белоруски получила продолжение

С ними записали «покаянное» видео.

Недавно гомельчанка Валерия рассказала в TikTok, что к салону, где она работает, днем пришли двое подростков с автоматами, а третий снимал все на видео. Девушка написала заявление в милицию. Нарушителей спокойствия нашли — ими оказались трое студентов, которые купили игрушечные автоматы, чтобы подурачиться.

Гомельчанка рассказывала, что вид парней с автоматами напугал ее и клиентку, в частности она «чуть не отбросила коньки». Видео в ее TikTok-аккаунте об этом уже удалено, но его сохранили в милиции. О результатах работы по инциденту сообщил неофициальный телеграм-канал МВД.

«Недавно в Гомеле трое местных студентов (19, 20 и 21 лет) после пар решили вспомнить детство и повеселиться. Они купили в магазине игрушечные автоматы и, прогуливаясь по городу, дурачились, целясь друг в друга», — рассказали в милиции.

Со студентами провели профилактическую беседу, с ними записали «покаянное» видео, где парни объяснили, что купили автоматы в универмаге и больше так делать не будут.

«Хочу добавить, что никакого злого умысла мы не несли, вообще не ожидали, что будет такая реакция. Хотели бы принести свои извинения, если, ну, правда как-то напугали, вызвали негативные эмоции. Потому что у нас не было такой цели», — сказал один из них.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов