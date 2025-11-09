Лавров: США дали тайное обещание россиянам по Украине 9.11.2025, 13:59

1,766

Сергей Лавров

Глава МИД РФ озвучил фейки.

Глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в нежелании завершения войны и заявил о якобы обещании со стороны США добиться, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «не препятствовал мирному процессу». Такое циничное заявление глава МИД страны-агрессора России сделал во время интервью российским пропагандистским СМИ, пишет «Главред».

Лавров отметил, что якобы именно позиция Украины является препятствием к миру, забыв принять во внимание массированные удары по территории Украины и военные преступления российских войск.

По словам главы МИД страны-агрессора России, договоренности, достигнутые во время саммита в Анкоридже 15 августа, якобы строились на принципах «справедливого и устойчивого урегулирования», которые, по его утверждению, еще в июне 2024 года очертил диктатор и военный преступник Путин во время переговоров с руководством их МИД.

Лавров также отметил, что российская сторона учла предложения спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, но при реализации договоренностей возникли «определенные трудности».

«Тогда американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности. Кроме того, насколько нам известно, в Брюсселе и Лондоне пытаются убедить Вашингтон отказаться от намерения урегулировать кризис политико-дипломатическим путем и полностью включиться в усилия по оказанию военного давления на Россию, то есть окончательно стать частью «партии войны», - цинично заявил Лавров, который публично оправдывает российское полномасштабное вторжение в Украину и поддерживает ведение крупнейшей после Второй мировой войны в Европе.

Лавров добавил, что Москва ожидает от Вашингтона подтверждения действия анкориджских договоренностей и подчеркивает, что не отказывается от принципиальных позиций - в частности относительно территориальной целостности России, выбора жителей Крыма, Донбасса и «Новороссии» по результатам сфальсифицированных и нелегитимных референдумов 2014 и 2022 годов, а также необходимости устранения так называемых «первопричин» конфликта.

«Еще раз повторю, что завершение конфликта, на наш взгляд, невозможно без учета российских интересов и искоренения его первопричин. Что касается Крыма и Севастополя, то жители полуострова еще в марте 2014 года на референдуме реализовали свое право на самоопределение, высказавшись за воссоединение с Россией. Так что вопрос о принадлежности полуострова для нас закрыт», - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com