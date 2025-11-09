закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 14:25
Генсек НАТО предупредил Путина

  • 9.11.2025, 14:15
Генсек НАТО предупредил Путина
Марк Рютте
Фото: Getty Images

Альянс будет защищать своих союзников.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин должен помнить: ядерная война не должна начинаться, ведь выиграть ее невозможно.

«Путин должен знать, что ядерная война никогда не может быть выиграна и никогда не должна вестись», — сказал Рютте в интервью для воскресной версии Die Welt.

Его комментарий прозвучал на фоне заявлений Путина о подготовке возможных испытаний ядерного оружия в ответ на планы США.

Рютте подчеркнул значение ядерного потенциала НАТО для безопасности альянса. Он отметил, что ядерное сдерживание НАТО является главной гарантией безопасности, и важно, чтобы эти силы оставались «надежными, безопасными и эффективными».

По словам Рютте, недавние ядерные учения альянса прошли успешно, что дает «абсолютную уверенность в надежности ядерного сдерживания НАТО».

«Это послало четкий сигнал любому противнику, что НАТО может и будет защищать всех союзников от всех угроз», — сказал генсек.

Рютте отметил, что в странах НАТО следует активнее объяснять гражданам роль ядерного сдерживания. Он отметил, что в случае, когда Россия прибегает к опасной и безрассудной ядерной риторике, население должно знать: оснований для паники нет, ведь НАТО имеет мощные силы ядерного сдерживания, которые «поддерживают мир, предотвращают принуждение и сдерживают агрессию».

