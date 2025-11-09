закрыть
Премьер Испании выступил против планов Трампа

2
  • 9.11.2025, 14:56
  • 1,322
Премьер Испании выступил против планов Трампа
Педро Санчес

В то же время Санчес признал, что страна вынуждена увеличить расходы на оборону и безопасность.

Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против предложения увеличить оборонные расходы стран Европы до 5% ВВП, как этого требует президент США Дональд Трамп.

Как сообщает El Pais.

Санчес отметил, что будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

«Нужно действовать дипломатично, чтобы в 2035 году мы имели не Европу, вооруженную до зубов, а Европу единую, которая гарантирует международное право. Какой мир мы хотим оставить нашим детям? Мир, в котором оборонные бюджеты составляют 5% ВВП?» - заявил премьер.

В то же время Санчес признал, что в нынешних условиях Испания все же вынуждена увеличить расходы на оборону и безопасность. По его словам, это шаг к усилению европейской автономии в сфере обороны.

«Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которого я не брал, - договоренности 2014 года о расходах на уровне 2% ВВП. Но я это обязательство выполнил», - отметил глава правительства.

Санчес подчеркнул, что Испания остается надежным партнером в рамках НАТО.

«Размещение испанских вооруженных сил на восточном фланге Европы и, следовательно, для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии... , которые подверглись влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим доказательством того, что Испания является надежной страной с точки зрения Атлантического альянса и с точки зрения возможностей», - добавил он

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.

