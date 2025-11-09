закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Руководство оборонного завода РФ погибло при крушении вертолета в Дагестане

  • 9.11.2025, 15:30
  • 2,186
Руководство оборонного завода РФ погибло при крушении вертолета в Дагестане

Предприятие работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

В Дагестане в результате крушения вертолета Ка-226 погибли пять сотрудников Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ), который который работает на военно-промышленный комплекс России, сообщает The Moscow Times.

Среди жертв — заместитель гендиректора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов, главный инженер-энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов, сообщили на предприятии.

Пятым погибшим стал бортмеханик Ка-226 — он скончался в больнице. Выжили только двое: исполнительный директор завода, сын главы КЭМЗ Ахмат Ахматов и летчик-испытатель Владимир Андреев. Их госпитализировали в ожоговый центр Махачкалы.

Вертолет потерпел крушение 7 ноября, следуя из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Его последние минуты попали на видео. При вынужденной посадке Ка-226 высоко поднял нос и сильно ударился о пирс задней частью, в результате чего у машины подломились хвостовые балки с оперением. Затем экипаж пытался приводниться, но, едва коснувшись воды, взмыл в воздух в поисках другой площадки для приземления. Вскоре пилот потерял управление, и вертолет, разваливаясь на части, рухнул на нежилой дом в поселке Ачи-Су, после чего загорелся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК). Рассматриваются две версии произошедшего: ошибка пилотирования и техническая неисправность. Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет. Известно, что Ка-226 принадлежал КЭМЗ.

Кизлярский электромеханический завод входит в состав «Ростеха». Предприятие производит вертолеты, самолеты малой авиации, изделия для летательных аппаратов и комплексы для борьбы с беспилотниками. С июня 2022 года КЭМЗ находится под санкциями США за содействие «вредоносным действиям Российской Федерации за рубежом». В июне 2024-го завод вместе с гендиректором Ибрагимом Ахматовым попал в черный список Евросоюза. В обосновании говорилось, что предприятие производит наземные системы управления и диагностики авиационной техники, а также бортовое оборудование для истребителей Су-25, которые используются на войне с Украиной.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов