Руководство оборонного завода РФ погибло при крушении вертолета в Дагестане 9.11.2025, 15:30

Предприятие работает на военно-промышленный комплекс страны-агрессора.

В Дагестане в результате крушения вертолета Ка-226 погибли пять сотрудников Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ), который который работает на военно-промышленный комплекс России, сообщает The Moscow Times.

Среди жертв — заместитель гендиректора по строительству и транспортному обеспечению Ачало Магомедов, главный инженер-энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов, сообщили на предприятии.

Пятым погибшим стал бортмеханик Ка-226 — он скончался в больнице. Выжили только двое: исполнительный директор завода, сын главы КЭМЗ Ахмат Ахматов и летчик-испытатель Владимир Андреев. Их госпитализировали в ожоговый центр Махачкалы.

Вертолет потерпел крушение 7 ноября, следуя из Кизляра на базу отдыха «Солнечный берег» вблизи Избербаша. Его последние минуты попали на видео. При вынужденной посадке Ка-226 высоко поднял нос и сильно ударился о пирс задней частью, в результате чего у машины подломились хвостовые балки с оперением. Затем экипаж пытался приводниться, но, едва коснувшись воды, взмыл в воздух в поисках другой площадки для приземления. Вскоре пилот потерял управление, и вертолет, разваливаясь на части, рухнул на нежилой дом в поселке Ачи-Су, после чего загорелся.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 263 УК). Рассматриваются две версии произошедшего: ошибка пилотирования и техническая неисправность. Расследованием причин катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет. Известно, что Ка-226 принадлежал КЭМЗ.

Кизлярский электромеханический завод входит в состав «Ростеха». Предприятие производит вертолеты, самолеты малой авиации, изделия для летательных аппаратов и комплексы для борьбы с беспилотниками. С июня 2022 года КЭМЗ находится под санкциями США за содействие «вредоносным действиям Российской Федерации за рубежом». В июне 2024-го завод вместе с гендиректором Ибрагимом Ахматовым попал в черный список Евросоюза. В обосновании говорилось, что предприятие производит наземные системы управления и диагностики авиационной техники, а также бортовое оборудование для истребителей Су-25, которые используются на войне с Украиной.

