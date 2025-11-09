FT: Трехзначная инфляция ударила по другу Лукашенко 1 9.11.2025, 15:36

Николас Мадуро

Жители Венесуэлы не против, чтобы США вмешались и убрали правителя.

Венесуэла столкнулась с трехзначной инфляцией, что усиливает давление на ее авторитарного правителя Николаса Мадуро. Все это происходит на фоне того, как корабли ВМС США топят предполагаемые корабли наркоторговцев у побережья страны, пишет The Financial Times.

Как сообщает FT, за последний год местная валюта — боливар — обесценилась более чем на 400% по отношению к доллару. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что инфляция достигнет 270% к концу года — это будет самый высокий показатель в мире. В 2024 году 86 процентов венесуэльцев находились за чертой бедности, подсчитал Венесуэльский финансовый наблюдательный центр. Многие жители богатой нефтью страны все больше отчаиваются — еще свежи воспоминания о шестизначной гиперинфляции 2016−2019 годов, которая вынудила миллионы уехать за границу.

Рабочие, получающие минимальную зарплату, сейчас зарабатывают около 60 центов в месяц: курс боливара, согласно данным Центрального банка, упал с 43 за доллар год назад до 228 на прошлой неделе.

Профессор экономики Центрального университета Венесуэлы Хосе Герра считает, что мрачные экономические перспективы представляют для Мадуро не меньшую угрозу, чем потенциальные военные действия со стороны США: «Чем глубже кризис, тем громче люди требуют перемен».

Левое правительство усмирило прошлую кризисную гиперинфляцию за счет ослабления контроля за ценами и молчаливого согласия на использование американского доллара в повседневных расчетах. В преддверии выборов в прошлом году Центральный банк Мадуро поддерживал боливар, тратя миллиарды долларов из резервов. Но после голосования, результаты которого оппозиция считает сфальсифицированными, центральный банк сократил валютные интервенции, а Мадуро посадил в тюрьму протестующих и оппозиционных деятелей. С тех пор он ужесточил меры против людей, сообщающих о плачевном состоянии экономики: независимых экономистов и публикующих курсы черного рынка обмена валют арестовывали.

МВФ прогнозирует, что годовая инфляция взлетит выше 680 процентов в следующем году. Центральный банк уже прекратил публикацию данных по инфляции. Доллары на улицах в дефиците, и венесуэльцы полагаются на криптовалюты, чтобы покупать товары и откладывать сбережения.

Между тем не менее 69 человек были убиты во время как минимум 17 ударов США по кораблям, которые Соединенные Штаты считают связанными с деятельностью венесуэльских наркокартелей. В прошлом месяце Трамп угрожал Мадуро ударами по наземным объектам, но на этой неделе сказал, что «не был бы склонен» утверждать, что это его план. Тем временем крупнейший авианосец США, USS Gerald R Ford, выдвинулся из Средиземного моря, чтобы присоединиться к американской флотилии у берегов Венесуэлы.

Мадуро считает, что развертывание американских сил в регионе направлено на то, чтобы сместить его с поста. «Все, что они делают против Венесуэлы, — чтобы оправдать войну, смену режима и украсть наше огромное нефтяное богатство», — заявил он на недавней встрече с чиновниками.

Но опрос венесуэльцев, проживающих в стране и за ее пределами, опубликованный на этой неделе местной социологической службой Es Noticia, показал, что лишь 20 процентов винят в экономических бедах страны санкции США — по сравнению с 33 процентами в сентябре.

«Если гринго хотят вмешаться, пусть уже вмешаются, — передает FT слова одного из посетителей супермаркета. — Мы пытались голосовать, нас посадили в тюрьму, и теперь мы еле сводим концы с концами — что нам еще остается делать?»

