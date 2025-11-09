закрыть
Британия срочно усиливает оборону Бельгии

  • 9.11.2025, 15:38
Британия срочно усиливает оборону Бельгии
Фото: REUTERS/Yves Herman

После неоднократного вторжения дронов.

Великобритания срочно направляет экспертов и оборонное оборудование в Бельгию после серии опасных инцидентов с дронами, которые нарушили работу аэропортов и военных объектов.

Об этом сообщает Reuters.

Главнокомандующий британских вооруженных сил Ричард Найтон отметил, что бельгийская сторона обратилась в Лондон за помощью после того, как серия дронов заставила временно закрывать аэропорты, перенаправлять рейсы и приостанавливать полеты.

Оборудование и личный состав уже направляются в Бельгию. Какое именно оборудование отправляют и какое количество военных привлечено - британская сторона пока не раскрывает.

Найтон также отметил, что пока неизвестно, кто стоит за этими полетами беспилотников. В то же время он напомнил, что Россия на протяжении последних лет активно использует элементы «гибридной войны», хотя Москва традиционно отрицает любую причастность.

