Британия срочно усиливает оборону Бельгии
- 9.11.2025, 15:38
После неоднократного вторжения дронов.
Великобритания срочно направляет экспертов и оборонное оборудование в Бельгию после серии опасных инцидентов с дронами, которые нарушили работу аэропортов и военных объектов.
Об этом сообщает Reuters.
Главнокомандующий британских вооруженных сил Ричард Найтон отметил, что бельгийская сторона обратилась в Лондон за помощью после того, как серия дронов заставила временно закрывать аэропорты, перенаправлять рейсы и приостанавливать полеты.
Оборудование и личный состав уже направляются в Бельгию. Какое именно оборудование отправляют и какое количество военных привлечено - британская сторона пока не раскрывает.
Найтон также отметил, что пока неизвестно, кто стоит за этими полетами беспилотников. В то же время он напомнил, что Россия на протяжении последних лет активно использует элементы «гибридной войны», хотя Москва традиционно отрицает любую причастность.