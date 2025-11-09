закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси на аукцион попал загадочный замок из 90-х

  • 9.11.2025, 15:52
  • 1,136
В Беларуси на аукцион попал загадочный замок из 90-х

Сколько стоит недостроенный комплекс рядом с Минском?

Недостроенный замок возле Заславля давно стал частью пейзажа. Масштабный комплекс начали строить еще в 90-е годы, однако так и не смогли завершить. Сейчас пустующее здание рядом с Минским морем и трассой на Молодечно вновь выставлено на торги на аукционной площадке ЗАО «Белреализация». О том, что это за объект и за сколько он теперь продается, пишет realt.by.

Комплекс многофункционального назначения, похожий на средневековый замок из красного кирпича, расположился по адресу: Заславль, улица Гонолес, 2а. До Минска отсюда — около 12 километров.

История необычного замка началась еще в 1990-х годах. Тогда землю на берегу Заславского водохранилища, между деревней Гонолес и оживленной автотрассой, начал осваивать кооператив «Рагнеда». Кооператоры намеревались открыть тут гостинично-развлекательный комплекс с рестораном и казино. За последующие десятилетия собственники зданий не раз менялись, однако воплотить в жизнь амбициозный проект никому не удалось. В 2016 году, когда участок со зданиями перешел государству, здесь располагался комплекс, состоящий из мотеля, девяти коттеджей и даже подземелья с системой туннелей.

В поисках нового владельца недостроенный замок не раз выставляли на торги. В итоге, в 2019 году его продали с аукциона за миллион рублей. Собственником комплекса стала компания «ЛюксНСК». Она собиралась открыть на базе «замка» гостиницу, и судя по фото вела тут ремонтные работы. Правда, завершить строительство объекта до конца 2024 года, а это было одно из условий аукциона, у компании также не получилось.

Сейчас здание из красного кирпича вновь выставлено на торги. Начальная цена недостроенного замка составляет 7,1 миллиона рублей (2,4 миллиона долларов).

Новый собственник получит административное здание с кафе площадью 550 квадратов, сооружение для командных спортивных игр и других экстремальных видов спорта площадью 4650 квадратов, подземное сооружение площадью 2277 квадратов, подсобное здание 433 квадрата и трансформаторную подстанцию.

Также ему достанется участок площадью 13,1 га. Землю передадут в аренду до 2049 года.

Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток в размере 711 тысяч рублей. Шаг аукциона, на который будут повышаться ставки, составляет 355 тысяч рублей. Согласно правилам, если к участию будет допущен только один претендент, объект может быть продан ему по начальной цене, увеличенной на 5%.

Аукцион при наличии заявителей пройдет 5 декабря.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов