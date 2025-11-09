В Беларуси на аукцион попал загадочный замок из 90-х 9.11.2025, 15:52

1,136

Сколько стоит недостроенный комплекс рядом с Минском?

Недостроенный замок возле Заславля давно стал частью пейзажа. Масштабный комплекс начали строить еще в 90-е годы, однако так и не смогли завершить. Сейчас пустующее здание рядом с Минским морем и трассой на Молодечно вновь выставлено на торги на аукционной площадке ЗАО «Белреализация». О том, что это за объект и за сколько он теперь продается, пишет realt.by.

Комплекс многофункционального назначения, похожий на средневековый замок из красного кирпича, расположился по адресу: Заславль, улица Гонолес, 2а. До Минска отсюда — около 12 километров.

История необычного замка началась еще в 1990-х годах. Тогда землю на берегу Заславского водохранилища, между деревней Гонолес и оживленной автотрассой, начал осваивать кооператив «Рагнеда». Кооператоры намеревались открыть тут гостинично-развлекательный комплекс с рестораном и казино. За последующие десятилетия собственники зданий не раз менялись, однако воплотить в жизнь амбициозный проект никому не удалось. В 2016 году, когда участок со зданиями перешел государству, здесь располагался комплекс, состоящий из мотеля, девяти коттеджей и даже подземелья с системой туннелей.

В поисках нового владельца недостроенный замок не раз выставляли на торги. В итоге, в 2019 году его продали с аукциона за миллион рублей. Собственником комплекса стала компания «ЛюксНСК». Она собиралась открыть на базе «замка» гостиницу, и судя по фото вела тут ремонтные работы. Правда, завершить строительство объекта до конца 2024 года, а это было одно из условий аукциона, у компании также не получилось.

Сейчас здание из красного кирпича вновь выставлено на торги. Начальная цена недостроенного замка составляет 7,1 миллиона рублей (2,4 миллиона долларов).

Новый собственник получит административное здание с кафе площадью 550 квадратов, сооружение для командных спортивных игр и других экстремальных видов спорта площадью 4650 квадратов, подземное сооружение площадью 2277 квадратов, подсобное здание 433 квадрата и трансформаторную подстанцию.

Также ему достанется участок площадью 13,1 га. Землю передадут в аренду до 2049 года.

Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток в размере 711 тысяч рублей. Шаг аукциона, на который будут повышаться ставки, составляет 355 тысяч рублей. Согласно правилам, если к участию будет допущен только один претендент, объект может быть продан ему по начальной цене, увеличенной на 5%.

Аукцион при наличии заявителей пройдет 5 декабря.

