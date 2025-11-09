Вучич тонко поставил на место Захарову 9.11.2025, 15:59

1,328

Александар Вучич

Президент Сербии сказал, что мог бы отреагировать сильнее, но не хочет уподобляться оппонентке.

Президент Сербии Александар Вучич и спикер МИД РФ Мария Захарова обменялись заочными заявлениями после слов сербского лидера о возможности продажи боеприпасов европейским странам, которые впоследствии могут передать их Украине.

Вучич заявил в интервью RTS, что не намерен отвечать на резкие высказывания Захаровой, хотя «мог бы сделать это».

«Я ждал полтора дня, чтобы не реагировать. Иначе я бы, конечно, вчера отреагировал гораздо сильнее, но когда ты президент, ты должен считать не до десяти, а до ста и не реагировать таким образом», — сказал Вучич.

Он также заявил, что не хочет быть грубым, но не из-за нехватки смелости или аргументов.

«Я никогда этого не сделаю, потому что забочусь об интересах Сербии, потому что ценю и люблю русский народ, уважаю его и не позволю себе того, чего позволила себе госпожа Захарова», — сказал Вучич.

Президент Сербии ранее заявил, что страна может пересмотреть свою позицию относительно введения санкций против России. Он также отметил, что не видит проблемы в том, если сербские боеприпасы в конце концов окажутся в Украине.

Захарова, комментируя слова сербского лидера, иронично заявила, что после прочтения интервью Вучича у нее возникает вопрос, «действительно ли существует только один президент Вучич», сообщали пропагандистские СМИ.

«Мне кажется, что интервью дают разные люди. Мы слышим одни интервью и заявления, когда он находится в Москве. Мы слышим другие заявления, когда он дает интервью в других географических локациях», — сказала спикер МИД.

Россия ранее обвинила Белград в поставках оружия Украине: весной 2025 года российская разведка утверждала, что сербские оборонные предприятия якобы переправляют боеприпасы в Украину через посредников и фальшивые сертификаты конечного пользователя. Вучич отреагировал, заявив, что «некоторые вещи, которые были заявлены, не соответствуют действительности».

Тема поставок сербских боеприпасов в Украину уже появлялась в 2023 году. После утечки секретных документов Пентагона выяснилось, что через посредников украинская армия могла получить сербские боеприпасы на сумму около 800 млн евро.

