ВСУ разнесли колонну российских оккупантов
- 9.11.2025, 16:12
Мощный удар по логистике врага.
Украинские дронщики группы «Ivan Franko Group» отработали ударными беспилотниками по логистике врага на дорогах и поразили 8 единиц вражеской техники и 9 военных РФ.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», среди уничтоженной техники:
5 мотоциклов,
2 прицепа с боеприпасами,
3 автомобиля.
Бойцы сообщают, что российские военные используют мотоциклы с прицепами как дешевый способ пополнения боеприпасов на свои позиции.
Видео работы по врагу бойцы показали в телеграм-канале.