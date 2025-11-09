закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разнесли колонну российских оккупантов

  • 9.11.2025, 16:12
ВСУ разнесли колонну российских оккупантов

Мощный удар по логистике врага.

Украинские дронщики группы «Ivan Franko Group» отработали ударными беспилотниками по логистике врага на дорогах и поразили 8 единиц вражеской техники и 9 военных РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», среди уничтоженной техники:

5 мотоциклов,

2 прицепа с боеприпасами,

3 автомобиля.

Бойцы сообщают, что российские военные используют мотоциклы с прицепами как дешевый способ пополнения боеприпасов на свои позиции.

Видео работы по врагу бойцы показали в телеграм-канале.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов