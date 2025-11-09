ВСУ разнесли колонну российских оккупантов 9.11.2025, 16:12

Мощный удар по логистике врага.

Украинские дронщики группы «Ivan Franko Group» отработали ударными беспилотниками по логистике врага на дорогах и поразили 8 единиц вражеской техники и 9 военных РФ.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», среди уничтоженной техники:

5 мотоциклов,

2 прицепа с боеприпасами,

3 автомобиля.

Бойцы сообщают, что российские военные используют мотоциклы с прицепами как дешевый способ пополнения боеприпасов на свои позиции.

Видео работы по врагу бойцы показали в телеграм-канале.

