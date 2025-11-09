закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 18:01
Сборная Северной Кореи без поражений выиграла чемпионат мира по футболу

8
  • 9.11.2025, 16:21
  • 4,686
Сборная Северной Кореи без поражений выиграла чемпионат мира по футболу

В финале турнира U-17 женская команда КНДР разгромила Нидерланды.

В Марокко завершилось женское мировое первенство среди игроков до 17 лет. В финале сборная КНДР одолела Нидерланды (3:0), пишет Nv.ua.

Азиатская команда победила во всех семи матчах на турнире с впечатляющей разницей мячей 25:3.

На групповом этапе сборная Нидерландов вообще была разгромлена — 5:0. Также кореянки обыграли Мексику (2:0), Камерун (2:1), Бразилию (2:0), а еще забили шесть голов Марокко (6:1) и пять раз Японии (5:1).

КНДР имеет наибольшее количество титулов женского чемпионата мира — четыре. На втором месте Испания — две победы.

В целом для Северной Кореи это уже третье чемпионство за последние два года. Кроме двух подряд побед на ЧМ U-17, кореянки выигрывали золотые медали чемпионата мира U-20.

Кстати, сейчас в Сети пользователи вспоминают популярный сюжет северокорейского телевидения, в котором людям врали в прямом эфире, рассказывая, что национальная сборная страны на чемпионате мира-2014 в Бразилии достигла невероятного успеха и вышла в финал.

В пропагандистском репортаже говорилось, что сборная Северной Кореи выиграла в группе все три матча и сразу вышла в финал, где сыграет со сборной Португалии. В группе северокорейская сборная якобы разгромила сборную Японии со счетом — 7:0, США (4:0) и выиграла у Китая — 2:0. Фейковый сюжет показывал лучшие моменты матчей, радостных корейских фанов, присутствующих в Бразилии, а также лидера КНДР Ким Чен Ына, который находился на одном из бразильский стадионов.

В реальности 13 июля 2014-го Германия выиграла мундиаль, обыграв Аргентину в финале (1:0). А КНДР вообще не участвовала в чемпионате, поскольку не прошла квалификационный этап.

