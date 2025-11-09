В Беларуси впервые за 40 лет на охоте убили рысь 13 9.11.2025, 16:37

Фото: Shutterstock

Режим Лукашенко официально разрешил отстрел краснокнижных зверей.

В этом году в Беларуси впервые за примерно 40 лет разрешена охота на рысей. В телеграм-канале Беларусского общества охотников и рыболовов (БООР) 9 ноября появилось фото первого такого трофея, пишет «Зеркало».

В сообщении сказано, что рысь была добыта в охотничьих угодьях БООР в Шарковщинском охотничьем хозяйстве на Витебщине.

Отмечается, что рысь в Беларуси (так же, как и медведь) имеет «бинарный природоохранный статус». То есть является одновременно охотничьим животным и диким животным, отнесенным к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

Напомним, охота на рысь в Беларуси была под запретом около 40 лет и разрешена законодательством с 2025 года «ввиду роста численности рыси в отдельных регионах страны» — так тогда заявляли в Госинспекция охраны животного и растительного мира.

Охота на это животное допускается в Витебской (15 районов), Гомельской (14 районов), Гродненской (2 района) и Минской (8 районов) областях.

«Допускается добыча рыси любого пола и возраста, в течение суток, ружейным способом из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты, с применением нарезного или гладкоствольного (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) охотничьего оружия. В процессе охоты разрешается использовать охотничьих собак, породы которых определяются решениями пользователей охотничьих угодий», — говорилось в сообщении госинспекции.

Еще 18 ноября 2024 года Александр Лукашенко разрешил отстреливать краснокнижных зверей «в особом режиме, позволяющем контролируемо регулировать их численность, на основании разрабатываемых Национальной академией наук Беларуси планов управления популяциями».

В итоге сезон охоты на медведя в Беларуси установлен с 1 июля до 31 декабря, на рысь — с 1 октября по 31 января.

Фото: БООР

Численность медведя в Беларуси в 2021—2024 годах составляла 580−913 особей, рысей — 970−1613 животных. И популяции имеют тенденцию роста. Охота на этих животных разрешается в тех регионах, где превышена прописанная в профильной документации плотность расселения.

Отстрел медведей можно вести при минимальной плотности популяции в 0,6 особи на 1000 га расчетной территории обитания и при наличии самки с молодняком. Минимальная благополучная плотность популяции рыси для изъятия — 0,35 особи на 1000 га лесного комплекса.

