9 ноября 2025, воскресенье, 18:01
Ходорковский предупредил о новой холодной войне с Россией

  • 9.11.2025, 16:44
  • 1,936
Ходорковский предупредил о новой холодной войне с Россией
Михаил Ходорковский
Фото: Getty Images

Российский оппозиционер убежден, что Путин понимает только силу.

Известный критик Кремля Михаил Ходорковский заявил, что Европе следует готовиться к долгой конфронтации с Россией, независимо от дальнейшего хода войны в Украине. По его словам, новое противостояние по типу холодной войны может продолжаться как минимум десять лет, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на закрытом мероприятии в Брюсселе, бывший глава ЮКОСа отметил, что единственным сдерживающим фактором российской агрессии в этот период будет убеждение Путина в том, что Запад способен нанести России серьезный военный урон.

Тем временем российские власти в прошлом месяце возбудили против Ходорковского новое уголовное дело, обвинив его в создании «террористической организации» и подготовке силового захвата власти. В деле фигурируют еще 22 человека, связанных с его Антивоенным комитетом.

Ходорковский назвал реакцию Кремля попыткой помешать демократической оппозиции получить хоть какую-то международную легитимность. Он признал, что верит в свое возвращение в постпутинскую Россию, но подчеркнул, что стране понадобятся десятилетия, чтобы избавиться от милитаристского и имперского мировоззрения.

