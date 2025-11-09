Ходорковский предупредил о новой холодной войне с Россией
9.11.2025
Российский оппозиционер убежден, что Путин понимает только силу.
Известный критик Кремля Михаил Ходорковский заявил, что Европе следует готовиться к долгой конфронтации с Россией, независимо от дальнейшего хода войны в Украине. По его словам, новое противостояние по типу холодной войны может продолжаться как минимум десять лет, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Выступая на закрытом мероприятии в Брюсселе, бывший глава ЮКОСа отметил, что единственным сдерживающим фактором российской агрессии в этот период будет убеждение Путина в том, что Запад способен нанести России серьезный военный урон.
Тем временем российские власти в прошлом месяце возбудили против Ходорковского новое уголовное дело, обвинив его в создании «террористической организации» и подготовке силового захвата власти. В деле фигурируют еще 22 человека, связанных с его Антивоенным комитетом.
Ходорковский назвал реакцию Кремля попыткой помешать демократической оппозиции получить хоть какую-то международную легитимность. Он признал, что верит в свое возвращение в постпутинскую Россию, но подчеркнул, что стране понадобятся десятилетия, чтобы избавиться от милитаристского и имперского мировоззрения.