Ходорковский предупредил о новой холодной войне с Россией 9.11.2025, 16:44

1,936

Михаил Ходорковский

Фото: Getty Images

Российский оппозиционер убежден, что Путин понимает только силу.

Известный критик Кремля Михаил Ходорковский заявил, что Европе следует готовиться к долгой конфронтации с Россией, независимо от дальнейшего хода войны в Украине. По его словам, новое противостояние по типу холодной войны может продолжаться как минимум десять лет, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на закрытом мероприятии в Брюсселе, бывший глава ЮКОСа отметил, что единственным сдерживающим фактором российской агрессии в этот период будет убеждение Путина в том, что Запад способен нанести России серьезный военный урон.

Тем временем российские власти в прошлом месяце возбудили против Ходорковского новое уголовное дело, обвинив его в создании «террористической организации» и подготовке силового захвата власти. В деле фигурируют еще 22 человека, связанных с его Антивоенным комитетом.

Ходорковский назвал реакцию Кремля попыткой помешать демократической оппозиции получить хоть какую-то международную легитимность. Он признал, что верит в свое возвращение в постпутинскую Россию, но подчеркнул, что стране понадобятся десятилетия, чтобы избавиться от милитаристского и имперского мировоззрения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com