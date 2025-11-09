В Беларуси раскрыта схема договорных матчей на полмиллиарда долларов 3 9.11.2025, 16:50

4,360

Ставки крутили через букмекерскую контору 1XBET.

По данным правоохранителей, спортсменам подавались сигналы, когда и кому нужно уступить. Матчи транслировались через запрещенную в Беларуси букмекерскую контору 1XBET.

Злоумышленники успели заработать на такой схема 500 млн долларов. Деньги изъяты. Об этом сообщает Belmarket.by.

Схема расцвела во время пандемии COVID-19 и продолжала работать до недавнего времени. Участников набирали из бывших профессионалов или любителей, платя около 100 руб. за игру. Один человек мог играть за разные команды под разными именами, некоторые даже исполняли роль арбитров.

Для проведения псевдотурниров помещения арендовались в основном в ночное время. Известно, что мошенникам удалось найти подходящий зал в Могилеве, при то что далеко не все арендодатели соглашались сотрудничать.

У частие в любой деятельности, связанной с букмекерским бизнесом, запрещено международной федерацией FIBA. Об этом заявила в эфире белорусского телевидения генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина.

Ранее МВД сообщало 19 руководителях и участниках организованной группы. Группа работала в стране и за пределами Беларуси с 2021 года. Установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований.

Во главе группы шли лица, которые несколько лет разыскиваются в России.

При обысках на спортивных объектах, в офисах в столице и Минской области изъяты оргтехника, документация, денежные средства и криптоактивы на сумму около 0,5 млн долл.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в составе организованной группы в особо крупном размере. Задержанным грозит до 12 лет колонии.

