В Тегеране дефицит воды

Жителей столицы Ирана предупредили о возможной эвакуации.

Засуха в Иране достигла катастрофических масштабов: если до конца месяца не пойдет дождь, то власти обещают ввести нормирование, а если не будет дольше — эвакуировать Тегеран.

Об этом заявил 7 ноября президент Ирана Масуд Пезешкиян, передает издание Bild.

Основной источник питьевой воды для Тегерана — водохранилище Амир-Кабир — «содержит лишь 14 миллионов кубометров воды, что составляет восемь процентов его емкости», сообщил ответственный за водоснабжение Тегерана Бехзад Парса. При таком уровне город сможет обеспечивать себя водой только «в течение двух недель», предупредил он.

В Тегеране живет более 10 млн человек, и он ежедневно потребляют около 3 млн кубометров воды. В качестве меры экономии, по сообщениям, в последние дни в нескольких районах Тегерана временно прекращается подача воды; перебои происходили и летом.

Может быть еще хуже

Центр по изучению Ближнего Востока и глобального порядка (CMEG) в своем последнем аналитическом отчёте Iran and Regional (In-)Stability & Security Briefing (IRIS) приходит к выводу, что кризис водных ресурсов в Иране охватывает не только водохранилища, но и «разрушающиеся водно-болотные угодья и истощенные подземные водоносные слои страны».

Кроме того, не наблюдается никаких признаков того, что «иранское руководство намерено изменить свой курс» и заняться инвестициями в инфраструктуру, поэтому ситуация, по оценке экспертов, «будет продолжать ухудшаться».

В отчете подчеркивается, что ранее «экологический кризис часто становился причиной политических протестов против режима и его властей». Поэтому ситуация с водой, возможно, будет иметь и политические последствия.

