В Беларуси отменили механизм долевого строительства

3
  • 9.11.2025, 17:06
  • 2,304
Теперь жилье можно будет купить только после сдачи дома.

В Беларуси отныне упразднен механизм долевого строительства жилья с государственной поддержкой. Новации были утверждены еще 1 июля 2025 года.

Об этом в эфире передачи «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.

Чиновница отметила, что по новому законодательству жилые дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут строиться в рамках госзаказа.

«Как таковых дольщиков уже не будет. УКС будет открывать на себя кредитную линию в банке, возводить дом и затем реализовывать жилье гражданам, состоящим на учете нуждающихся,» – уточнила Ирина Гонтарева.

Теперь люди смогут приобретать лишь уже готовую квартиру. Кредитные ресурсы, которые берет УКС, долями переоформят на граждан, приобретающих жилье в конкретном доме.

