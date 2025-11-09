В Беларуси отменили механизм долевого строительства

В Беларуси отменили механизм долевого строительства3
- 9.11.2025, 17:06
Теперь жилье можно будет купить только после сдачи дома.
В Беларуси отныне упразднен механизм долевого строительства жилья с государственной поддержкой. Новации были утверждены еще 1 июля 2025 года.
Об этом в эфире передачи «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.
Чиновница отметила, что по новому законодательству жилые дома для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, будут строиться в рамках госзаказа.
«Как таковых дольщиков уже не будет. УКС будет открывать на себя кредитную линию в банке, возводить дом и затем реализовывать жилье гражданам, состоящим на учете нуждающихся,» – уточнила Ирина Гонтарева.
Теперь люди смогут приобретать лишь уже готовую квартиру. Кредитные ресурсы, которые берет УКС, долями переоформят на граждан, приобретающих жилье в конкретном доме.