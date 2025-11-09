закрыть
9 ноября 2025, воскресенье
Зеленский ввел санкции против чиновников РФ

  • 9.11.2025, 17:11
Зеленский ввел санкции против чиновников РФ
Владимир Зеленский

В списке — представитель российского диктатора Дмитриев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новые решения о санкциях Украины, которые он назвал «особыми».

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

По его словам, под ограничения попали представители правительственных структур РФ, «кошельки» российского диктатора Владимира Путина, коллаборационисты и лица, причастные к грабежу на временно оккупированных территориях.

Президент отметил, что Россия пытается затянуть войну и одновременно легитимизировать оккупацию украинских территорий, в частности через пропаганду и фальшивые «санкционные» решения против украинских чиновников.

«Такое поведение России заслуживает значительно большего давления мира и расширения границ этого давления — как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого человека, который распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира», — подчеркнул президент.

Украина, по его словам, уже готовит предложения по новым санкциям для международных партнеров.

Отдельно Зеленский сообщил, что под санкции попали также российские издательства, которые занимаются оправданием агрессии и распространением российской пропаганды в мире.

«Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано», — подытожил президент.

Против кого санкции

Первым указом введены санкции против восьми лиц, причастных к преступлениям против Украины и ее граждан.

Речь идет о лицах, которые присваивали имущество аграрного сектора, зерновые культуры, объекты культурного наследия, осуществляли информационные операции против нашего государства и внедряли российские образовательные стандарты с антиукраинским содержанием на временно оккупированных территориях.

Под ограничения попали российские чиновники, агент ФСБ, который занимается информационными диверсиями, представитель информационного управления Генштаба РФ, а также финансист Кирилл Дмитриев — приближенный к российскому руководству, который привлекает инвестиции РФ в стратегические сектора экономик других стран. В санкционный список внесены и те, кто публично оправдывает российскую агрессию.

Также в новых санкционных списках:

Александр Бугаев — первый заместитель министра просвещения РФ

Александр Зорин — генерал, представитель РФ в переговорной группе

Алексей Комков — глава 5-й службы ФСБ

Оксана Лут — министр сельского хозяйства РФ

Андрей Омельчук — заместитель министра науки

Александр Тупицкий — экс-глава Конституционного суда Украины

Также под санкции попали российские издательства «Вече», «Питер», «Книжный мир», «Центрполиграф» и «Яуза».

Президент Украины подчеркнул, что Киев передаст свои предложения по новым санкциям международным партнерам.

Вторым указом ограничительные меры введены против пяти российских издательств, которые занимаются пропагандой войны, распространяют кремлевские нарративы в мире и формируют антиукраинские настроения на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

