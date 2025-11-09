Этот режим в стиральной машине нужно включать каждый месяц

Этот режим в стиральной машине нужно включать каждый месяц3
- 9.11.2025, 17:23
- 2,786
Простая привычка, которая продлит жизнь стиралке.
Проблема неприятного запаха из стиральной машины беспокоит многих владельцев бытовой техники. Как объясняют специалисты, теплая и влажная среда, особенно в барабане и уплотнителях машин, является идеальным местом для размножения плесени и бактерий. Чтобы этого избежать, нужно добавлять раз в месяц использовать определенный режим стирки.
Источником неприятного запаха из стиральной машины часто является сероводород. Он образуется, когда бактерии начинают разлагать органические вещества. В зависимости от интенсивности запаха, мастера советуют начать с простой очистки или провести полное обслуживание прибора. Подробнее об этом пишут авторы американского издания Better Homes & Gardens.
Режим очистки
Запустите цикл стирки без белья при максимальной температуре, добавив в отсек для порошка два стакана уксуса и один стакан пищевой соды или же один стакан средства для отбеливания. После завершения стирки запустите цикл полоскания, чтобы смыть остатки химии. Когда полоскание закончится, очистите уплотнитель на дверце и тщательно высушите его.
Что еще поможет?
Когда стиральная машина не работает, старайтесь всегда держать дверцу открытой.
Всегда доставайте мокрую одежду сразу после стирки.
Ежемесячно проводите профилактическую стирку горячей водой.