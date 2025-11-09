Не Путин пускает ракеты — это делают россияне

Не Путин пускает ракеты — это делают россияне5
- Ян Валетов
- 9.11.2025, 17:31
- 2,130
За деньги и карьеру.
Не лично Путин, Патрушев и Медведев пускали по нам дроны и ракеты. Не они лично стояли у станков, чтобы все это произвести. Не они рассчитывали траектории и прописывали полетные задания.
Украинцев убивают не эти подонки. Нас убивает многонациональный российский народ. За зарплату. За деньги по контракту. За возможность продвинуться по службе.
Некоторые из них никогда и на тысячу километров не подъезжали к Украине. У других были тут тетушки, дядюшки и бабушки с дедушками. О их летом отправляли «на фрукту» и поесть вареников с вишнею. И половить карасиков в Орели или Пселе.
У некоторых родители здесь учились, а кое-кто привез с Украины мужа или жену. Но вареники с вишнями и тетя под Миргородом никому из них не мешают. Просто запомните сказанное.
Винить в происходящем надо не только руководство, но и тех кто своими руками, молчанием, налогами поддерживает эту войну. Они не невинные исполнители, жертвы режима. Они его опора, его сила, его умения.
Обычные программисты вкладывающие в тупую ракету координаты цели и маршрут, обычный рабочий, собирающий шахед, который прилетит в очередной дом на массиве Победа. Они все – война.
И когда война приостановится или закончится, они будут рассказывать, что не знали, не хотели, не ожидали, не думали. Что они просто выполняли приказ. Что у них тетя в Миргороде. Что у них дядя в Жмеринке. Что у них в Киеве могила деда…
Им не надо ничего прощать, им нельзя сочувствовать. Они не жертвы режима, они и есть режим.
Ян Валетов, Telegram