9 ноября 2025, воскресенье
В Беларуси активизировались елочные мошенники

1
  • 9.11.2025, 17:38
В преддверии праздников аферисты снова охотятся на доверчивых белорусов.

Некоторые беларусы уже начинают готовиться к Новому году, и этим пользуются те, кто стремится заработать нечестным путем. От таких мошенников пострадала 35-летняя жительница Брестской области, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Женщина увидела в одной из соцсетей рекламу новогодних елок. Красивые искусственные деревья продавались с 50-процентной скидкой и бесплатной доставкой. Страница не вызывала никаких подозрений: хорошие фото, видеообзоры и описания товара, положительные отзывы — все очень убедительно.

Покупательница написала продавцу и узнала, что для скидки нужно полностью оплатить заказ наперед. Она согласилась и попросила сестру из Минска перевести на указанный счет 410 рублей.

Что было дальше, догадаться несложно. В назначенный день товар так и не был доставлен. В магазине пообещали, что «уточнят и ответят», но в течение недели никто клиентке так и не написал. А вскоре страница была удалена из соцсети.

Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в милицию, сейчас ведется проверка.

Милиционеры напоминают, что не стоит доверять предложениям в интернете со слишком низкой ценой и оплачивать подобные товары наперед.

