9 ноября 2025, воскресенье, 18:02
Китай снял запрет на экспорт стратегических материалов в США

  • 9.11.2025, 17:45
Пекин разрешил поставки сырья для производства полупроводников и военной техники.

Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США.

Об этом объявило в воскресенье, 9 ноября, Министерство торговли Китая, передает Politico.

Этот шаг касается экспорта галлия, германия и сурьмы, которые используются в производстве современных полупроводников, применяемых в смартфонах и компьютерах.

Эти материалы также используются в военных технологиях, таких как электронная война и системы наблюдения, а также в ракетных системах и боеприпасах.

Пекин приостановил действие введенной в прошлом году меры, которая ограничивала экспорт этих материалов и устанавливала более строгие проверки товаров двойного назначения, включая графит.

Как заявили в МИД Китая, приостановка будет действовать «с этого момента до 27 ноября 2026 года».

