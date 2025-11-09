Китай снял запрет на экспорт стратегических материалов в США
- 9.11.2025, 17:45
Пекин разрешил поставки сырья для производства полупроводников и военной техники.
Китай приостановил запрет на экспорт некоторых материалов двойного назначения в США.
Об этом объявило в воскресенье, 9 ноября, Министерство торговли Китая, передает Politico.
Этот шаг касается экспорта галлия, германия и сурьмы, которые используются в производстве современных полупроводников, применяемых в смартфонах и компьютерах.
Эти материалы также используются в военных технологиях, таких как электронная война и системы наблюдения, а также в ракетных системах и боеприпасах.
Пекин приостановил действие введенной в прошлом году меры, которая ограничивала экспорт этих материалов и устанавливала более строгие проверки товаров двойного назначения, включая графит.
Как заявили в МИД Китая, приостановка будет действовать «с этого момента до 27 ноября 2026 года».