9 ноября 2025, воскресенье, 18:02
На «Беларуськалии» произошло очередное ЧП

2
  • 9.11.2025, 17:50
На «Беларуськалии» произошло очередное ЧП

На рудоуправлении в Солигорске загорелись грузовики.

Спасатели ликвидировали возгорание двух грузовых автомобилей на территории первого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» в Солигорске 9 ноября 2025 года. Это уже второе происшествие на предприятии за последние дни, однако на этот раз обошлось без пострадавших.

По информации МЧС, подразделения ведомства «оперативно отреагировали» на сообщение о загорании на открытой площадке. Прибыв на место, спасатели обнаружили открытое горение двух грузовых автомобилей. В результате пожара машины, а также полуприцепы к ним, получили повреждения.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара в МЧС назвали неисправность предпускового жидкостного нагревателя одного из автомобилей.

Напомним, что 31 октября на территории 4-го рудоуправления «Беларуськалия» произошел взрыв пустой емкости из-под соляной кислоты. В результате того инцидента серьезно пострадали четыре работника, которые до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии в Республиканском ожоговом центре.

После ЧП с кислотой природоохранные службы провели проверку. Как сообщили в Минприроды и Белгидромете, превышений нормативов по загрязнению воздуха и воды вблизи предприятия зафиксировано не было. Ситуация остается на контроле соответствующих служб.

Написать комментарий 2

