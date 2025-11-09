Белорус Козловский не прекращает забивать в футбольном чемпионате Молдовы 1 9.11.2025, 18:07

Денис Козловский

15 игр — 14 голов.

Белорусский форвард, для которого игра за «Зимбру» — первый легионерский опыт, продолжает впечатлять количеством забитых голов, сообщает Smartpress.by.

Именно его успешная игра послужила ключевым фактором в победе над «Бельцами». «Зимбру» добился виктории в рамках 19-го тура молдавского чемпионата в гостях, а Денис Козловский оформил хет-трик — 3:1. Сначала он отличился оба раза в начале второго тайма — на 48-й и 52-й минутах. Впоследствии сопернику удалось отыграть один мяч, но на 4-й добавленной минуте Денис забил еще раз.

Козловский довел количество голов за «Зимбру», за который выступает менее полугода, до 14. При этом он провел за команду, которую возглавляет белорус Олег Кубарев, 15 игр.

«Зимбру» сравнялся по очкам с «Шерифом» — по 38. Оба преследователя уступают 4 балла лидирующему «Петрокубу».

