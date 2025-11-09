закрыть
В России рушится система пассажирских перевозок

  • 9.11.2025, 18:19
  • 2,236
В России рушится система пассажирских перевозок

Закрылась каждая восьмая компания в сфере общественного транспорта.

За три года в России свернули деятельность 875 компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) в сфере городских и междугородних пассажирских перевозок. С ноября 2022-го по ноябрь 2025-го их число уменьшилось с 7043 до 6168 или на 12,4%, подсчитали аналитики «Контур.Фокуса». Больше всего пострадал сегмент автобусных городских перевозок — здесь рынок покинули 775 операторов (-14%). В троллейбусных и трамвайных перевозках сокращение составило 6,5% и 7,8% соответственно. Также закрылись 93 компании, которые обеспечивали автобусные маршруты между городами (-6,7%), пишет The Moscow Times.

В 2025 году наиболее массовый исход операторов общественного транспорта был зафиксирован в Иркутской области (-71). Также высокие показатели — в Тыве (-21), Краснодарском крае (-18), Якутии (-17), Астраханской и Свердловской областях (-17 и -4), Ставропольском крае (-16) и Кабардино-Балкарии (13). Всего в 2025 году свернули деятельность 426 перевозчиков.

Аналитик «Контур. Фокуса» Вероника Скороходова объясняет спад ужесточением отраслевых требований, консолидацией рынка и повышением стандартов безопасности. Она отмечает, что крупные компании получают поддержку через лизинг и субсидии, тогда как остальным все сложнее соответствовать новым нормам. По данным Скороходовой, доля ИП на рынке городских перевозок снизилась до 55,8%, а коммерческих юрлиц — выросла до 20,5%, что свидетельствует о вытеснении малого бизнеса.

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин видит в происходящем «тревожную» тенденцию для небольших городов, где «есть районы, которые обслуживают один-два оператора». По его мнению, это влияет на транспортную доступность и в целом ставит под угрозу сохранение пассажирских перевозок в таких агломерациях.

Заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук Кирилл Янков соглашается, что число перевозчиков сокращается из-за различных нормативных ужесточений, в том числе в части требований по приему банковских, транспортных и социальных карт, что снижает оборот наличных денег, а значит, и возможности оптимизации налогов.

При этом он также отмечает нехватку перевозчиков на междугородних маршрутах. К примеру, автобусы не ходят между Угличем и Калязиным, расположенным в соседствующих Ярославской и Тверской областях, хотя оба города — туристические, обращает внимание Янков.

Ситуация осложняется войной с Украиной, которая идет уже четвертый год. Так, в приграничной Курской области отменяют автобусные маршруты, поскольку водители массово увольняются из-за обстрелов. В Чите количество троллейбусных рейсов сократилось вдвое после того, как часть сотрудников ушли на фронт.

Весной в Госдуме заявляли о нехватке 37 тысяч водителей общественного транспорта, однако эта цифра может быть больше. Дефицит кадров в сфере перевозок составляет 500 тысяч человек, говорил в январе президент организации «Водители России» Олег Торош. По его словам, с проблемой сталкиваются все регионы. Например, спрос на водителей автобусов в Санкт-Петербурге в 2024 году вырос на 40% год к году, подсчитывали аналитики HeadHunter.

В октябре Общероссийское объединение пассажиров призвало Минздрав пересмотреть список ограничений к управлению автобусами и допустить к вождению «ветеранов СВО», у которых отсутствуют или деформированы конечности, чтобы сократить дефицит кадров в отрасли.

