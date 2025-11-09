закрыть
Модель запела дэт-метал на конкурсе красоты

3
  • 9.11.2025, 18:28
  • 3,040
Модель запела дэт-метал на конкурсе красоты
Игнасия Фернандес

Зрители аплодировали стоя.

Полуфинал конкурса красоты «Мисс Мира Чили 2025» приобрел неожиданные обороты, когда одна из его участниц вышла на сцену под композицию в стиле дэт-метал, да еще и сама спела в необычной технике, пишет «Фокус».

Когда участницы конкурса должны были продемонстрировать публике свои таланты, 27-летняя модель Игнасия Фернандес во время выступления воспользовалась приемом гроулинга — такое пение часто используется в «тяжелых» музыкальных жанрах и напоминает брюшное рычание. При этом сама конкурсантка была в классическом «вечернем» образе — в изысканном черном платье и с гламурным макияжем, что создавало резкий контраст с ее зловещим вокалом.

Выступление Игнасии Фернандес стало «вирусным» в сети. Многие зрители отметили, что оценили именно ее смелость, — мол, девушка решилась не идти по шаблонам, а показать миру настоящую себя и свои способности.

«Металл всегда был неотъемлемой частью того, кто я есть, и моей жизни: прибежищем, источником силы и смысла. Возможность выразить это на сцене — шанс, который я действительно ценю», — написала в Instagram сама Игнасия Фернандес. И подчеркнула, что разрушать барьеры, вдохновлять других и не бояться чужих предубеждений — это ее личный «замечательный опыт».

