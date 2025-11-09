Опубликованы спутниковые снимки удара по базе «шахедов» в Донецке 1 9.11.2025, 19:17

1,046

ВСУ сравняли с землей склады российских дронов.

В результате удара 5 ноября по базе, где российские оккупанты хранили, комплектовали и запускали «шахеды», один из складов уничтожен полностью.

Такие выводы в воскресенье, 9 ноября, озвучил OSINT-проект Dnipro Osint, опираясь на спутниковое фото.

«Полностью уничтожен один из складов, второй также получил повреждения», — говорится в описании к снимку.

Утверждается, что спутник зафиксировал «результаты атаки беспилотниками FP-2 на склады боевых частей шахедов на территории Донецкого аэропорта» (ДАП) во временно оккупированном россиянами Донецке.

Ранее, 6 ноября, в OSINT-проекте, комментируя атаку, отметили, что удар Сил обороны по базе «шахедов» 5 ноября «в целом очень результативный».

«Больше опираюсь на уничтожение около 500 боевых частей, но это также очень много, особенно для одной точки», — резюмировал аналитик проекта.

Блогер и журналист Денис Казанский написал, что в Донецке зафиксирован ракетный удар по большому складу боеприпасов. «Сильнейший взрыв, мощная ударная волна и вторичные детонации», — отмечал он.

В четверг, 6 ноября, командующий Сил Беспилотных Систем (СБС) Роберт Мадяр Бровди заявил, что украинские защитники уничтожили базу, где российские оккупанты хранили, комплектовали и запускали «шахеды». Она находилась на территории ДАП.

💥В тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, прилетіло по складу боєприпасів.



Повідомляється, що після вибухів внаслідок детонації сталася пожежа pic.twitter.com/lMRJM5ksTW — NV (@tweetsNV) November 5, 2025

