закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Опубликованы спутниковые снимки удара по базе «шахедов» в Донецке

1
  • 9.11.2025, 19:17
  • 1,046
Опубликованы спутниковые снимки удара по базе «шахедов» в Донецке

ВСУ сравняли с землей склады российских дронов.

В результате удара 5 ноября по базе, где российские оккупанты хранили, комплектовали и запускали «шахеды», один из складов уничтожен полностью.

Такие выводы в воскресенье, 9 ноября, озвучил OSINT-проект Dnipro Osint, опираясь на спутниковое фото.

«Полностью уничтожен один из складов, второй также получил повреждения», — говорится в описании к снимку.

Утверждается, что спутник зафиксировал «результаты атаки беспилотниками FP-2 на склады боевых частей шахедов на территории Донецкого аэропорта» (ДАП) во временно оккупированном россиянами Донецке.

Ранее, 6 ноября, в OSINT-проекте, комментируя атаку, отметили, что удар Сил обороны по базе «шахедов» 5 ноября «в целом очень результативный».

«Больше опираюсь на уничтожение около 500 боевых частей, но это также очень много, особенно для одной точки», — резюмировал аналитик проекта.

Блогер и журналист Денис Казанский написал, что в Донецке зафиксирован ракетный удар по большому складу боеприпасов. «Сильнейший взрыв, мощная ударная волна и вторичные детонации», — отмечал он.

В четверг, 6 ноября, командующий Сил Беспилотных Систем (СБС) Роберт Мадяр Бровди заявил, что украинские защитники уничтожили базу, где российские оккупанты хранили, комплектовали и запускали «шахеды». Она находилась на территории ДАП.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов