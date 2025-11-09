Под Минском водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП 9.11.2025, 19:30

Пострадавший помогал ремонтировать машину на трассе.

Эта авария произошла 7 ноября около полуночи на 58-м километре автодороги Р-68 (Пуховичи — Узда — Негорелое) в Узденском районе. Машина, ехавшая в направлении Пуховичей, сбила 45-летнего мужчину и скрылась. Как оказалось, тот помогал устранять технические проблемы с Volkswagen, пассажиром которого являлся.

— Установлено, что мужчина был сбит автомобилем Audi 80 под управлением 30-летнего жителя Пуховичского района. Как пояснил сам водитель, он видел, как совершил наезд на пешехода, но, испугавшись ответственности, оставил место ДТП и уехал домой, где и употребил спиртное. При освидетельствовании пары алкоголя в выдыхаемом воздухе составили 0.88‰, сданы биосреды, — рассказали в ГАИ.

Мужчина с травмой был доставлен в больницу. ГАИ Минщины напоминает: за оставление места ДТП предусмотрен штраф до 25 базовых величин (1050 рублей) или лишение права управления на срок до 2 лет. При этом за оставление потерпевшего в опасности наступает уголовная ответственность, а бегство становится отягчающим обстоятельством. Что касается употребления алкоголя после совершения ДТП, то, согласно части 4 статьи 18.15 КоАП Беларуси, это карается штрафом в 200 базовых (8400 рублей) с лишением права управления на 5 лет.

