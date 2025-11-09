Tesla показала бюджетный электрокар с запасом хода 800 км
- 9.11.2025, 19:44
Новая версия Model Y стала самым экономным кроссовером марки.
Линейку Tesla Model Y пополнила новая модификация Long Range RWD. Запас хода электрокроссовера превышает 800 км.
Новая Tesla Model Y Long Range RWD дебютировала в Китае и там поступает в продажу по цене от $40 400. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электромобиль Tesla Model Y Long Range RWD получил силовую установку от седана Model 3+ Она состоит из одного 302-сильного мотора на задней оси и батареи от LG Energy Solution емкостью 78,4 кВт∙ч.
Заявленный запас хода составляет 821 км по циклу CLTC. По европейской методике WLTP он меньше — 656 км. В любом случае это самый «дальнобойный» вариант кроссовера.
Динамика при этом не пострадала. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 201 км/ч.
Внешне и внутри новый электрокроссовер Tesla Model Y Long Range RWD ничем не отличается от стандартной модели 2025 года. Его пока предлагают исключительно в 4,8-метровом коротком исполнении (в Китае также выступают удлиненный шестиместный вариант электрокроссовера).