Tesla показала бюджетный электрокар с запасом хода 800 км 9.11.2025, 19:44

Фото: Tesla

Новая версия Model Y стала самым экономным кроссовером марки.

Линейку Tesla Model Y пополнила новая модификация Long Range RWD. Запас хода электрокроссовера превышает 800 км.

Новая Tesla Model Y Long Range RWD дебютировала в Китае и там поступает в продажу по цене от $40 400. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Фото: CarNewsChina

Электромобиль Tesla Model Y Long Range RWD получил силовую установку от седана Model 3+ Она состоит из одного 302-сильного мотора на задней оси и батареи от LG Energy Solution емкостью 78,4 кВт∙ч.

Заявленный запас хода составляет 821 км по циклу CLTC. По европейской методике WLTP он меньше — 656 км. В любом случае это самый «дальнобойный» вариант кроссовера.

Динамика при этом не пострадала. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость электрокара ограничена на отметке 201 км/ч.

Фото: Tesla

Внешне и внутри новый электрокроссовер Tesla Model Y Long Range RWD ничем не отличается от стандартной модели 2025 года. Его пока предлагают исключительно в 4,8-метровом коротком исполнении (в Китае также выступают удлиненный шестиместный вариант электрокроссовера).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com