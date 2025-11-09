закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 21:15
Белый дом опроверг намеки на ухудшение здоровья Трампа

5
  • 9.11.2025, 19:51
  • 2,018
Белый дом опроверг намеки на ухудшение здоровья Трампа

В администрация заявили, что президент не спал во время своего рабочего выступления.

В Белом доме опровергли сообщения некоторых СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп якобы спал во время рабочего выступления,пишет CNN.

Изображения Трампа, который якобы закрывает глаза во время выступления в Овальном кабинете на этой неделе, быстро распространились в социальных сетях.

Трамп участвовал в объявлении о снижении цен на популярные лекарства для похудения. В некоторые моменты глаза Трампа казались закрытыми, а в другие он якобы пытался их открыть.

Пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявил, что «президент не спал».

«На самом деле, он говорил на протяжении всего мероприятия и отвечал на многие вопросы журналистов во время этого объявления (...) Это объявление президента Трампа сэкономит значительную сумму денег и спасет бесчисленное количество американских жизней, но либеральные СМИ, которые терпят неудачу, хотят распространять ерунду вместо того, чтобы освещать это событие», – заявил пресс-секретарь Белого дома.

