Белорусские батутисты взяли «золото» на чемпионате мира в испанской Памплоне

  • 9.11.2025, 20:34
Андрей Буйлов и Иван Литвинович. Фото из архива

Андрей Буйлов и Иван Литвинович стали лучшими в синхронных прыжках.

Белорусские батутисты Андрей Буйлов и Иван Литвинович стали первыми в синхронных прыжках на чемпионате мира.

Это не первый отличный результат белоруссиких спортсменов – ранее они выиграли вторую квалификацию, а сегодня стали лучшими в финале.

Серебряные призеры уступили белорусским батутистам почти два балла.

Чемпионат мира сейчас проходит в Памплоне. На нем белоруссиких спортсмены по синхронным прыжкам показали результат 54,670 балла. Этот показатель оказался лучшим, и наших батутистов наградили золотой медалью.

Серебряными призерами стали Юсеи Мацумото и Хаято Мияно из Японии.

«Бронзу» же унесли представители КНР Чен Юхань и Ван Дон.

Медаль Буйлова и Литвиновича стала четвертой для белорусской сборной в Памплоне.

Ранее первыми стали Екатерина Ершова и Станислав Яскевич в смешанных синхронных прыжках, а также команда атлетов в составе Ивана Литвиновича, Себастьяна Станкевича и Андрея Буйлова на мужских командных соревнованиях.

«Серебро» Беларуси принесли Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская и Екатерина Ершова в командном первенстве.

