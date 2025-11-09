Белорусские батутисты взяли «золото» на чемпионате мира в испанской Памплоне
- 9.11.2025, 20:34
Андрей Буйлов и Иван Литвинович стали лучшими в синхронных прыжках.
Белорусские батутисты Андрей Буйлов и Иван Литвинович стали первыми в синхронных прыжках на чемпионате мира.
Это не первый отличный результат белоруссиких спортсменов – ранее они выиграли вторую квалификацию, а сегодня стали лучшими в финале.
Серебряные призеры уступили белорусским батутистам почти два балла.
Чемпионат мира сейчас проходит в Памплоне. На нем белоруссиких спортсмены по синхронным прыжкам показали результат 54,670 балла. Этот показатель оказался лучшим, и наших батутистов наградили золотой медалью.
Серебряными призерами стали Юсеи Мацумото и Хаято Мияно из Японии.
«Бронзу» же унесли представители КНР Чен Юхань и Ван Дон.
Медаль Буйлова и Литвиновича стала четвертой для белорусской сборной в Памплоне.
Ранее первыми стали Екатерина Ершова и Станислав Яскевич в смешанных синхронных прыжках, а также команда атлетов в составе Ивана Литвиновича, Себастьяна Станкевича и Андрея Буйлова на мужских командных соревнованиях.
«Серебро» Беларуси принесли Яна Лебедева, Виолетта Бордиловская и Екатерина Ершова в командном первенстве.