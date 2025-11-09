Мир должен готовиться к войне Виталий Портников

9.11.2025, 20:55

Виталий Портников

Военный министр Трампа сравнил ситуацию в мире с 1939 годом.

Американский военный министр Пит Хегсет призвал Америку готовиться к войне и сравнил ситуацию в мире с 1939 годом, или, возможно, с 1981 годом.

В 1939 году, как известно, началась Вторая мировая война. 1981 также был непростым годом для Соединенных Штатов. Это был год покушения на тогдашнего американского президента Рональда Рейгана, год, когда американцы вступили в бой с ливийскими самолетами, а Израиль уничтожил иракский ядерный реактор. И тогда также в воздухе было ощущение возможной войны, хотя, вероятно, оно гораздо больше ощущалось тогда на Западе, в цивилизованном мире, чем в Советском Союзе или коммунистическом Китае. Ну, а 1939 год даже и объяснять как дату не нужно, ведь именно в сентябре 1939 года начались события, которые стали прологом к самой кровавой войне в Европе со времен, когда завершилась Первая мировая.

Это заявление американского министра свидетельствует, что в администрации Дональда Трампа начинают гораздо более реалистично оценивать ситуацию в мире, чем в первые месяцы пребывания Трампа на посту главы Соединенных Штатов. Тогда американский президент был уверен, что будет способен быстро завершить все эти конфликты, которые существуют в мире, и перейти к честной, как он считал, торговле Соединенных Штатов с другими странами. Трамп обещал буквально за несколько часов завершить российско-украинскую войну, был уверен в возможности нормализации ситуации на Ближнем Востоке. И, конечно, все другие конфликты, которые тогда происходили, также переполняли американского президента надеждами, что он сможет решить сложные проблемы.

Российско-украинская война, как видим, продолжается уже 10 месяцев после того, как Дональд Трамп появился в овальном кабинете. И больших надежд на то, что российский президент Владимир Путин прислушается к Трампу, нет даже в Белом доме. Трамп перешел к интенсивному давлению на своего российского коллегу, надеясь, что Путин осознает, что экономические проблемы с Соединенными Штатами все равно заставят его завершить самую ужасную войну на европейском континенте после окончания Второй мировой войны.

На Ближнем Востоке ситуация пока до конца не урегулирована. Никто даже и не понимает, как перейти к так называемому второму плану Дональда Трампа, второму этапу плана, который должен был бы закончить войну Израиля с террористической организацией Хамас. И Хамас, и другие террористические организации восстанавливают свои силы для нового столкновения с еврейским государством. И сейчас мы видим, что ни одна из арабских стран, несмотря на хорошие отношения с Соединенными Штатами, не спешит с собственными миротворческими силами на территории сектора Газа. Примерно такая же ситуация сегодня в отношениях Соединенных Штатов с Китайской Народной Республикой. Да, это еще не горячий конфликт, но уже настоящая экономическая война. И единственное, чего пришлось достичь Дональду Трампу во время его встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, — это объявить перемирие, необходимое американскому президенту накануне выборов в Конгресс, которые состоятся в Соединенных Штатах в следующем году, и может перенести реванш демократической партии, реванш, который становится еще более реалистичным на фоне триумфа леворадикального кандидата за охрану Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка.

Так что у Пита Хегсета есть все реальные поводы опасаться, что мир сейчас нельзя достичь исключительно хорошими отношениями Дональда Трампа с авторитарными лидерами, что мир должен готовиться к войне и что только, если Америка будет сильной, возможно, третью мировую войну удастся предотвратить. Но очевидно, что если Соединенные Штаты и в дальнейшем будут надеяться на свой диалог с такими лидерами, как Путин, если и в дальнейшем Трамп будет восприниматься как слабак диктаторами современного мира, никакая подготовка к войне не остановит Москву и Пекин в их попытке уменьшить влияние демократического мира и навязать собственные правила игры на будущее.

Ведь вопрос даже не в том, какими будут военные арсеналы Соединенных Штатов и насколько эффективно Соединенные Штаты будут готовиться к возможному столкновению с авторитарными режимами. Вопрос в готовности решать те проблемы, которые накопились за последние годы. Вопрос в осознании масштабов задач как Дональдом Трампом, так и членами его администрации.

Скажем, само отсутствие американской военной помощи Украине, которая в свое время, кстати, при участии того же Трампа привела к потере Авдеевки, а сейчас приводит к потере Покровска, уже является реальной пощечиной демократическому миру. Уже убеждает Путина, что ему не стоит опасаться Дональда Трампа, который не может ответить России ничем, кроме интенсивного экономического давления, которое российский президент собирается обходить с помощью уже известных механизмов и содействия авторитарных режимов, заинтересованных в триумфе России над Соединенными Штатами и европейскими странами, которые поддерживают Украину.

Готовность действовать с Путиным решительно — это предоставлять Украине дальнобойное оружие, такое как «Томагавки», и позволять уничтожать важные стратегические объекты на территории Российской Федерации, как военные, так и инфраструктурные. Если всего этого не происходит, все ограничивается исключительно речами, то действительно придется констатировать, что понимание 1939 года есть, а осознание того, что реально делать, чтобы этот 1939 год не повторился и не был таким же позорным для Соединенных Штатов, как Перл-Харбор, вот этого нет.

И, кстати, возможно, вы помните, что когда Дональда Трампа избрали президентом Соединенных Штатов, я подчеркивал, что это избрание может быть связано именно с новой мировой войной. И теперь даже военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 года.

Виталий Портников, YouTube

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com