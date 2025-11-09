На популярном курорте Тенерифе бушует шторм
- 9.11.2025, 21:16
- 1,388
Людей смывает в море, есть погибшие.
На испанском курортном острове Тенерифе из-за сильного шторма и высоких волн погибли три человека, еще 15 получили ранения, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.
Трагические инциденты произошли в разных частях острова. На севере Тенерифе, в Пуэрто-де-ла-Крус, огромная волна смыла в море группу из 10 человек. У одной женщины из-за произошедшего случился сердечный приступ, она скончалась. Еще трое из этой группы получили серьезные травмы и были госпитализированы.
В другом месте на севере острова, у пляжа Ла Гуанча, спасательный вертолет вытащил из воды мужчину, который упал в море. Спасти его не удалось — врачи в больнице констатировали смерть.
Третий погибший был обнаружен на юге острова, на пляже Эль-Кабесо. Тело мужчины нашли плавающим в воде. Спасатели и медики пытались его реанимировать, но безуспешно — он скончался на месте.
Экстренные службы Канарских островов (архипелаг у побережья Африки, в который входит Тенерифе) объявили предупреждение об опасности на побережье из-за сложных погодных условий.