На популярном курорте Тенерифе бушует шторм 9.11.2025, 21:16

1,388

Людей смывает в море, есть погибшие.

На испанском курортном острове Тенерифе из-за сильного шторма и высоких волн погибли три человека, еще 15 получили ранения, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.

Трагические инциденты произошли в разных частях острова. На севере Тенерифе, в Пуэрто-де-ла-Крус, огромная волна смыла в море группу из 10 человек. У одной женщины из-за произошедшего случился сердечный приступ, она скончалась. Еще трое из этой группы получили серьезные травмы и были госпитализированы.

В другом месте на севере острова, у пляжа Ла Гуанча, спасательный вертолет вытащил из воды мужчину, который упал в море. Спасти его не удалось — врачи в больнице констатировали смерть.

Третий погибший был обнаружен на юге острова, на пляже Эль-Кабесо. Тело мужчины нашли плавающим в воде. Спасатели и медики пытались его реанимировать, но безуспешно — он скончался на месте.

Экстренные службы Канарских островов (архипелаг у побережья Африки, в который входит Тенерифе) объявили предупреждение об опасности на побережье из-за сложных погодных условий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com