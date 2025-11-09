В Китае заявили о создании «таблетки молодости» 1 9.11.2025, 21:05

Разработчики уверяют: дожить до 150 лет скоро станет реальностью.

Стартап из Китая, который занимается разработкой антивозрастных таблеток, кажется, добился значительных успехов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на технического директора компании Лю Цинхуа.

Разработкой занимается компания Lonvi Biosciences, расположенная на юге КНР.

По данным издания, таблетки созданы на основе соединений, содержащихся в экстракте виноградных косточек. Разработчики утверждают, это действительно очень эффективное средство.

«Дожить до 150 лет возможно, через несколько лет это станет реальностью», - приводит газета его заявление.

Стартап Lonvi Biosciences занимается разработкой лекарства на основе природного соединения процианидин C1 (PCC1), содержащегося в экстракте виноградных косточек. Исследования ученых из Шанхая продемонстрировали, что он увеличивает продолжительность жизни мышей, избирательно убивая стареющие клетки.

Тем не менее, как отмечают исследователи, в компании скептически относятся к высказываниям, что современная медицина может полностью победить смерть.

