закрыть
9 ноября 2025, воскресенье, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске появится новый музейный комплекс

В Минске появится новый музейный комплекс

Он станет частью мемориального комплекса «Тростенец».

В Минске на территории мемориального комплекса «Тростенец» создается новое музейное пространство. Экспозиция разместится в специально реконструированном здании рядом с мемориалом и станет совместным проектом Союзного государства.

На данный момент мемориальный комплекс площадью 124 гектара состоит из трех частей и включает камерный мемориал «Врата памяти», фрагменты зданий военного времени и аллею тополей.

Как отмечает экскурсовод Екатерина Хмельницкая, здесь погибли 546 тысяч человек, большинство из которых остались безымянными. Это был крупнейший лагерь смерти на территории окупированного СССР.

После реконструкции в музее откроется 12 тематических залов, которые проведут посетителей от мирной жизни до военной оккупации и создания лагеря смерти. Уже готов макет будущего музея, включающий объемное повествование о герое минского подполья профессоре Евгении Клумове, погибшем в Тростенце.

Создатели обещают, что новый музей будет использовать инновационные подходы к подаче исторического материала. Среди ключевых элементов – инсталляция розария с цветами в человеческий рост, прототипом которой стала реальная теплица на территории лагеря.

Экспозиция сделает акцент на визуальных образах и сенсорном восприятии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов