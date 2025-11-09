В Минске появится новый музейный комплекс
Он станет частью мемориального комплекса «Тростенец».
В Минске на территории мемориального комплекса «Тростенец» создается новое музейное пространство. Экспозиция разместится в специально реконструированном здании рядом с мемориалом и станет совместным проектом Союзного государства.
На данный момент мемориальный комплекс площадью 124 гектара состоит из трех частей и включает камерный мемориал «Врата памяти», фрагменты зданий военного времени и аллею тополей.
Как отмечает экскурсовод Екатерина Хмельницкая, здесь погибли 546 тысяч человек, большинство из которых остались безымянными. Это был крупнейший лагерь смерти на территории окупированного СССР.
После реконструкции в музее откроется 12 тематических залов, которые проведут посетителей от мирной жизни до военной оккупации и создания лагеря смерти. Уже готов макет будущего музея, включающий объемное повествование о герое минского подполья профессоре Евгении Клумове, погибшем в Тростенце.
Создатели обещают, что новый музей будет использовать инновационные подходы к подаче исторического материала. Среди ключевых элементов – инсталляция розария с цветами в человеческий рост, прототипом которой стала реальная теплица на территории лагеря.
Экспозиция сделает акцент на визуальных образах и сенсорном восприятии.