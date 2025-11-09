Орбан продает воздух 6 Вадим Денисенко

9.11.2025, 21:28

2,660

Виктор Орбан

Премьер Венгрии играет свою кинокомедию.

Визит Орбана в Вашингтон – часть предвыборной стратегии Орбана. Тема Украины должна перебить тему коррупции (прежде всего родни Орбана) и усталости венгров от самого Орбана.

Орбан продал Трампу то, что венгерская АЭС переходит от российского ТВЭЛ к американскому Westinghouse. Трамп в качестве предвыборного подарка предоставил Орбану «исключение из санкций». Но главное – Трамп заявил, что он не против того, чтобы Орбан стал еще одним посредником в переговорах с Путиным.

Есть ли у Орбана какое-то реальное предложение Путину? Можем четко утверждать – нет. Это продажа воздуха, потому что Путин не изменил свою точку зрения по поводу того, что линия столкновения является новой границей. Поэтому это история не о мире, а об Орбане, который будет играть свою предвыборную кинокомедию.

В чем суть этой игры? Если коротко, он будет вести кампанию под слоганом «Во всем виноваты украинцы, которые не хотят идти на мировую», несмотря на его (Орбана) сверхусилия. Орбану нужна имитация бурной деятельности, которая поможет в его предвыборной гонке. Ну а саммит в Будапеште пока является подвидом чуда (из-за позиции Путина). Хотя полностью отвергнуть его вероятность не можем. Но его реалистичность на сегодняшний день сверхнизкая.

Будет ли Трамп играть в эту игру? Лишь частично. И здесь будет серьезный вызов для нас, потому что мы, возможно, не сможем так открыто посылать Орбана.

Также стоит обратить внимание, что Украина как была, так и остается главным врагом в избирательной кампании Орбана. Просто будут несколько меняться акценты.

Подводя итог, стоит обратить внимание на то, что пока ни о каком саммите мира вообще речь не идет. Пока все это исключительно избирательная стратегия Орбана и к этому (особенно в окологосударственных

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

