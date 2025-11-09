В Беларусь все чаще приезжают охотники из стран Персидского залива 9.11.2025, 22:17

Страну превращают в резервацию для охоты за деньги.

В Беларуси ноябрь объявили месяцем охотничьего туризма. В 2025 году лицензии на охоту получили более 1900 человек — это на 100 больше, чем в прошлом году, сообщает News.by.

За десять месяцев 2025 года в Беларуси зарегистрировали 1012 иностранных охотничьих туров. Для сравнения, за весь 2024 год их было 890.

Большинство туристов-охотников приезжает из России и других стран СНГ. Но число гостей из Евросоюза тоже растет — примерно на 3%.

«Охотничий туризм в Беларуси традиционно пользуется популярностью как среди беларусских охотников, российских охотников, так и гостей из дальнего зарубежья. В частности, это арабские страны, в первую очередь Персидский залив. Также интерес проявляют охотники из Индии, из Китая и других зарубежных стран», — рассказал директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов.

«Охотничий туризм — одно из наиболее перспективно развивающихся направлений туризма в Беларуси. В первую очередь это происходит потому, что ресурсная база этого туризма, скажем так, нарастает достаточно быстрыми темпами. Численность основных видов охотничьих животных, которые пользуются спросом, достаточно быстро сегодня растет, поэтому прирост туризма именно в плане дохода иностранного или въездного туризма порядка 130% у нас, скажем так, сегодня наблюдается», — рассказал начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Козорез.

Так, по его словам, популяция благородного оленя за последние 20 лет увеличилась более чем в десять раз. Также стало больше рысей и медведей, из-за чего на них разрешили охоту. Сегодня стало известно, что впервые за 40 лет в Беларуси на охоте была добыта рысь.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com