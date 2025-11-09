закрыть
9 ноября 2025, воскресенье
Россияне не смогли скопировать украинские дроны

  • 9.11.2025, 22:28
Россияне не смогли скопировать украинские дроны

Собственные «гексакоптеры» армии РФ оказались полным провалом.

Российская промышленность так и не смогла наладить серийное производство собственных тяжелых дронов-гексакоптеров, которые ВСУ успешно применяют большую часть войны. Об этом в своем блоге в Телеграм пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс».

Он отметил, что номинально такие дроны у россиян есть, и враг уже больше года активно хвастается якобы успешным их применением на разных направлениях. Однако, как часто бывает у россиян, пустой пропаганды в этих заявлениях больше, чем фактов.

«Действительно, с конца 2024-го противник начал активно производить БпЛА гексакоптерного типа, однако об успешном их применении речь даже и не идет, ведь все образцы оказались провальными, и пока нет ни одного серийного удачного изделия», - пишет «Алекс».

По словам украинского офицера, россияне активно используют трофейные украинские дроны типа «Вампир»: их ремонтируют и перепрошивают.

«В результате таких трофейных бортов у них на службе больше, чем образцов собственного производства, даже по всем методичкам и перехватам они его так и называют - «Вампир», - пишет офицер.

