Россияне не смогли скопировать украинские дроны

Россияне не смогли скопировать украинские дроны1
- 9.11.2025, 22:28
Собственные «гексакоптеры» армии РФ оказались полным провалом.
Российская промышленность так и не смогла наладить серийное производство собственных тяжелых дронов-гексакоптеров, которые ВСУ успешно применяют большую часть войны. Об этом в своем блоге в Телеграм пишет старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс».
Он отметил, что номинально такие дроны у россиян есть, и враг уже больше года активно хвастается якобы успешным их применением на разных направлениях. Однако, как часто бывает у россиян, пустой пропаганды в этих заявлениях больше, чем фактов.
«Действительно, с конца 2024-го противник начал активно производить БпЛА гексакоптерного типа, однако об успешном их применении речь даже и не идет, ведь все образцы оказались провальными, и пока нет ни одного серийного удачного изделия», - пишет «Алекс».
По словам украинского офицера, россияне активно используют трофейные украинские дроны типа «Вампир»: их ремонтируют и перепрошивают.
«В результате таких трофейных бортов у них на службе больше, чем образцов собственного производства, даже по всем методичкам и перехватам они его так и называют - «Вампир», - пишет офицер.