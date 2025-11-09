Названы пять полезных альтернатив зеленому чаю 9.11.2025, 22:37

Эти напитки положительно влияют на иммунитет и пищеварение.

Если вы хотите увеличить потребление антиоксидантов, зелёный чай – популярный вариант. Он богат катехинами — разновидностью флавоноидов, которые борются с воспалением, могут защищать клетки от повреждений и снижать риск хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания. С антиоксидантами зелёного чая также связаны улучшение уровня сахара в крови, здоровье кожи и даже долголетие.

В зависимости от способа выращивания, сбора, обработки и заваривания, исследования подтверждают, что зелёный чай может содержать от 50 до 100 миллиграммов (мг) антиоксидантов на чашку. Однако это не единственный чай, содержащий эти полезные вещества. Портал RealSimple называет 5 видов чая, которые могут конкурировать с зеленым чаем по количеству антиоксидантов.

1. Чёрный чай (Содержание антиоксидантов: 62–100 мг на чашку)

«Регулярное употребление чёрного чая может оказывать кардиопротекторное действие и способствовать снижению артериального давления», — делится диетолог Эми Вудман. Исследования показывают, что высокое содержание антиоксидантов также помогает поддерживать иммунитет на высоком уровне и здоровый кишечный микробиом, что положительно влияет на пищеварение.

2. Белый чай (Содержание антиоксидантов: 52–77 мг на чашку)

«Белый чай производится из незрелых чайных листьев и обладает тонким вкусом, а содержание кофеина в нём немного меньше, чем в зелёном или чёрном чае», — объясняет Вудман.

Диетолог Джейми Бахам рассказывает, что, согласно исследованиям, «белый чай может улучшать здоровье кожи и уменьшать повреждение ДНК».

3. Чай улун (Содержание антиоксидантов: 86–150 мг на чашку)

Исследования связывают его с улучшением здоровья сердечно-сосудистой системы, снижением артериального давления, улучшением когнитивных функций и уменьшением воспаления, утверждает Вудман. Кроме того, улун также может помочь сбалансировать уровень сахара в крови и защитить кости», — добавляет диетолог Джессика Виллалвир.

4. Матча (Содержание антиоксидантов: до 945 мг на чашку)

«Матча содержит более высокую концентрацию антиоксидантов, поскольку, в отличие от традиционных чаёв, которые заваривают, а затем выливают, матча заваривается путём взбивания измельченных чайных листьев непосредственно в воду, что позволяет употребить весь лист целиком», — объясняет Вудман.

В результате исследования показывают, что матча помогает уменьшить воспаление, поддерживать здоровый уровень холестерина и даже немного повышает концентрацию внимания, делится Виллалвир.

5. Ройбуш (Содержание антиоксидантов: до 68 мг на чашку)

В отличие от других чаёв в этом списке, ройбуш производится не из растения Camellia sinensis, а из растения Aspalathus linearis, поэтому он полностью не содержит кофеина. Это делает его идеальным напитком для повышения уровня антиоксидантов перед сном.

Согласно исследованиям, ройбуш обладает противовоспалительным действием и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, делится Бахам.

