Названа самая безопасная страна для поездок в Европе 9.11.2025, 23:30

И это не Исландия.

Европа сохранила репутацию безопасного направления в новом отчёте о путешествиях, однако прошлогодний лидер уступил первое место в рейтинге, пишет Euronews.

Berkshire Hathaway Travel Protection опубликовала свежий рейтинг безопасности, составленный на основе данных «Глобального индекса миролюбия» (Global Peace Index), Numbeo и среднего показателя GeoSure Global для крупнейших городов каждой страны.

Компания проанализировала эти статистические данные вместе с результатами опроса американских путешественников, посетивших выбранные страны за последние пять лет.

Самая безопасная страна в 2026 году Нидерланды заняли первое место благодаря высоким позициям в «Глобальном индексе миролюбия» и на платформе Numbeo; при этом Гаага и Эйндховен вошли в топ‑12. Путешественники также высоко оценили страну за меры в сфере здравоохранения, отмечая, что это безопасное направление для женщин, LGBTQIA+ путешественников и людей с разным цветом кожи. Однако эксперты по путешествиям всё же предупреждают туристов «смотреть по сторонам» из‑за велосипедистов, поскольку во многих нидерландских городах есть велодорожки, и перед переходом нужно смотреть в обе стороны. «Увлечение молодых велосипедистов скоростными электровелосипедами, напоминающими мини‑байки, добавляет ещё один элемент опасности», — говорится в отчёте. Хотя Австралия заняла второе место, список лидеров в основном представлен европейскими странами. Фактически, из десяти самых безопасных стран мира для путешественников в 2026 году половина находится в Европе. А в топ‑15 Европа заняла аж две трети позиций.

1. Нидерланды

2. Австралия

3. Австрия

4. Исландия

5. Канада

6. Новая Зеландия

7. Объединённые Арабские Эмираты

8. Швейцария

9. Япония

10. Ирландия

11. Бельгия

12. Португалия

13. Франция

14. Великобритания

15. Дания

Berkshire Hathaway Travel Protection объясняет, что её рейтинги безопасности — «отражают момент» и могут очень быстро измениться. «Бывало, что лесные пожары охватывали Австралию вскоре после того, как её называли одним из пяти самых безопасных направлений, а в Исландии — вскоре после этого — вулканы извергали лаву», — отмечают в компании. Поэтому, независимо от того, насколько «безопасной» признана страна, важно, чтобы туристы заботились о собственной защите и заблаговременно следили за возможными рисками при путешествиях.

