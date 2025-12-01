Турция получила новую надежду на вступление в ЕС 1.12.2025, 6:00

Стамбул ждет этого уже 26 лет.

28 ноября министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом в Берлине заявил, что «пришло время открыть новую главу» и что Турция во многих областях стала «центральным партнёром», сообщает BILD.

Фидан подтвердил чёткую линию Стамбула на вступление в Евросоюз: «Европейский союз остаётся стратегической целью Турции, мы будем стремиться выполнить все соответствующие условия». Строгие критерии для вступления он не считает препятствием. «Нужно соблюдать правила игры», — сказал Фидан. В то же время Турция недовольна «стагнацией» в переговорах о вступлении.

Вадефуль объяснил, что критерии, касающиеся демократии, прав человека и верховенства закона «не подлежат обсуждению». Эти требования остаются «обязательными как предварительное условие». Вместе с тем он предложил Турции поддержку и заявил, что если страна хочет войти в ЕС, «то в Германии она найдёт надёжного и дружеского партнёра». Анкаре нужно лишь «подтвердить, что она намерена идти этим путём».

Турция получила статус кандидата в члены ЕС ещё в 1999 году. Официальные переговоры о вступлении идут с 2005 года, но с 2018-го фактически заморожены. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана всё чаще критикуют за его обращение с оппозицией и СМИ.

