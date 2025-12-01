Зеленский прокомментировал переговоры во Флориде

Зеленский прокомментировал переговоры во Флориде1
- 1.12.2025, 8:09
- 4,256
Президент Украины увидел конструктив в этом разговоре.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской и американской делегаций в США прошли конструктивно и были направлены на укрепление суверенитета и защиту национальных интересов Украины.
Об этом президент Украины сообщил в Telegram.
«Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины», — написал он.
Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за время, которое вкладывается в определение шагов для окончания войны.
«Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече», — добавил президент Украины.
30 ноября во Флориде состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану президента США Дональда Трампа.