Зеленский прокомментировал переговоры во Флориде 1 1.12.2025, 8:09

4,256

Владимир Зеленский

Президент Украины увидел конструктив в этом разговоре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры украинской и американской делегаций в США прошли конструктивно и были направлены на укрепление суверенитета и защиту национальных интересов Украины.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

«Сегодня после завершения работы команд в Америке глава украинской делегации Рустем Умеров доложил об основных параметрах диалога, акцентах и некоторых результатах. Важно, что есть конструктив в разговоре, и обо всех вопросах на встречах говорили откровенно и направлено на обеспечение суверенитета и национальных интересов Украины», — написал он.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за время, которое вкладывается в определение шагов для окончания войны.

«Будем работать дальше. Ожидаю полный доклад нашей команды при личной встрече», — добавил президент Украины.

30 ноября во Флориде состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану президента США Дональда Трампа.

