Лукашенко все чаще встречается с чиновником-медиком

Лукашенко все чаще встречается с чиновником-медиком8
- 1.12.2025, 9:02
Караник консультирует диктатора по здоровью?
За последний месяц только публично правитель трижды виделся с главой Академии наук. «Салідарнасць» разбирается, как Владимир Караник оказался среди его любимчиков и какие последствия это имеет?
«Ты вот уже не губернатор, а я тебя все время мылю, мылю»
Когда в мае, всего после нескольких месяцев работы на посту вице-премьера, Караник был переведен на должность главы Академии наук, могло показаться, что он чем-то не угодил правителю и его карьера несколько пошла на спад.
Но за последний месяц Лукашенко только публично трижды подолгу общался с вертикальщиком.
29 октября правитель принял у себя с докладами его и главу Нацбанка Головченко.
13 ноября председатель Академии наук вновь был в кабинете Лукашенко – уже с отдельным докладом.
21 ноября правитель провел во Дворце Независимости большое совещание с учеными.
И что характерно: несмотря на присутствие по левую руку премьер-министра Турчина, общался правитель почти исключительно с сидевшим по правую руку Караником.
Да еще заигрывая с ним: «Ты вот уже не губернатор, а я тебя все время мылю, мылю. За что? За Гродненскую область, где у тебя падеж скота».
Лукашенко полушутя нахваливает Караника давно. В 2021-м правитель сказал, что рассматривает его кандидатуру на президентство. Затем так оценил порядок на полях в Гродненской области: «Понимаете, как нарочно Караник сделал! Я так в вертолете летел и говорю: ну, нарочно сделал. Любо-дорого посмотреть!».
В 2024-м – сказал министру здравоохранения Александру Ходжаеву: «Если ты не поплывешь по течению, а, как Караник, будешь жестко курс держать, – работа будет в здравоохранении».
Очевидно, что Караник, который еще в 2019-м был лишь главврачом Минского городского онкодиспансера, попал и остается в числе любимчиков Лукашенко.
«Нападали и прыгали, рвали на нем одежду»
Почему Караник оказался в любимчиках правителя? Об этом Лукашенко вполне открыто рассказал в марте при назначении в вице-премьеры.
Во-первых, Караник являясь, скажем прямо, не дураком, готов выполнить любую команду Лукашенко («Вы – человек исполнительный. Если решение принято, вы будете железобетонно исполнять это решение»). Как здесь не вспомнить пандемию коронавируса, когда глава Минздрава не стал возражать воле Лукашенко и скрыл статистику о десятках тысяч умерших.
Во-вторых, при массовых протестах 2020 года Караник не только выбрал сторону Лукашенко, но и не побоялся замараться. Пока многие медики возмущались насилием в стране, он называл это преувеличением.
А уже в качестве губернатора на встрече с коллективом «Гродно Азот» Караник заявил, что попавший в кому в Минске избитый 16-летний подросток якобы был под психотропами – медицинские справки это опровергли.
Лукашенко также сказал об этом в марте, вспомнив, как на Караника «нападали и прыгали, рвали на нем одежду».
Тогда же он похвалил чиновника за работу на посту губернатора.
«Вы маленьким президентом, если можно сказать, были», – отметил правитель, уступающий Каранику в росте.
Вероятно, Лукашенко ценит его и как бывшего медика, способного дать совет по здоровью и лечению. Однажды он поручил тогдашнему губернатору объяснить журналистам госСМИ, почему охрип.
Кроме того, трудно отделаться от мысли, что Лукашенко просто приятно общаться с Караником – иначе, как объяснить частые встречи в последнее время.