Ученые рассказали, какие жесты помогают расположить аудиторию 6 1.12.2025, 9:12

2,494

Фото: Freepik

Они усиливают убедительность речи.

Если вы пытаетесь реже жестикулировать, не торопитесь меняться: возможно, эта привычка — ваша сильная сторона. Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) обнаружили, что, используя некоторые жесты, люди кажутся окружающим более убедительными, пишет «Нож».

Команда проанализировала 2184 выступления спикеров международной конференции TED. При помощи ИИ специалисты смогли сопоставить сотни тысяч фрагментов с движениями рук и показатели вовлеченности аудитории. Также они попросили фокус-группу добровольцев оценить рекламные видеоролики с участием по-разному жестикулирующих людей.

Ученые пришли к выводу, что наиболее подходящие жесты для усиления убедительности речи — это жесты-«иллюстрации». Речь о движениях рук, с помощью которых выступающий пытается изобразить описываемый предмет или явление.

«Такие жесты могут помочь сделать контент более понятным, потому что мы предоставляем одну и ту же информацию в двух форматах: визуальном и вербальном, — объяснила Ми Чжоу, соавтор исследования. — Если человек использует жесты, чтобы наглядно проиллюстрировать то, о чем он говорит, аудитория воспринимает это как признак того, что этот человек обладает большими знаниями и может сделать информацию более понятной».

По словам ученых, они провели первое столь масштабное исследование жестов рук: все благодаря прогрессу в области ИИ. Они полагают, что результаты работы пригодятся маркетологам, инфлюенсерам и многим публичным людям.

«Иногда мы просто двигаем руками без какой-либо цели. Это привычка, — поделилась Чжоу. — Но если вы будете уделять этому больше внимания и понимать, как это влияет на вас, то сможете многое изменить».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com