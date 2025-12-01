Ответ Путину 2 Андрей Коваленко

1.12.2025, 9:15

3,916

Андрей Коваленко

Украине придется жить подготовкой к возможному повторению российской агрессии.

Для понимания – пока режим Путина, включая его окружение, остается у власти, магистральной линией России будет оставаться желание уничтожить государство Украина, а территории принудительно присоединить к РФ.

Это необходимо принять – никакие другие идеи сосуществования с нами в этих головах не появятся. Это все очень старые люди, которые видят исключительно эту цель для себя и настраивают со школы российское общество ненавидеть украинцев. Превращение России в классическую демократию или хотя бы автократию, способную сосуществовать с демократиями, с этими людьми невозможно.

Впрочем, ничего критического в этом нет – в мире есть немало подобных примеров, когда один народ хочет уничтожить другой или два народа претендуют на одну территорию.

Из самых банальных – Израиль, уничтожения которого хотят все его соседи. И ничего. Страны Балтии, уничтожения которых хочет та же Россия, сербы и боснийцы, Южная Корея, уничтожения которой хочет КНДР, и многие другие, локальные.

Единственное, что должна понимать наша нация, – в случае завершения войны сейчас возвращение к жизни 2021-го или 2013 года невозможно больше никогда. Но и в этом нет ничего критичного. Напротив, жизнь в иллюзиях хуже реальности.

Основой нашего существования есть и всегда будет способность поддерживать сильную армию.

Именно cилы обороны Украины, современные, постоянно технологически развивающиеся, – наша главная гарантия безопасности. Это нужно принять и зафиксировать как факт, как неизбежность. После войны, если это произойдет вообще, конечно, нам необходимо будет провести качественное реформирование СОУ.

Чтобы оставить в армии специалистов, способных адаптировать СОУ к реалиям технологической войны. Многим людям, которые сейчас в СОУ, придется сделать выбор – оставаться и работать или нет.

И, да, нам придется жить подготовкой к возможному повторению российской агрессии, какими бы ни были для нас гарантии безопасности от партнеров. Ибо не похоже, что режим Путина куда-то денется, а выше я уже писал основную цель их существования.

Конечно, страна должна и будет развиваться. Сильная экономика, инвестиции – это ключевое. Но все это будет стоять на основе, какой будут СОУ. Когнитивная война, попытки диверсий, включая кибервойну, будут оставаться.

Также очень важно, чтобы страна формировала качественный кадровый резерв, потому что кадры независимо от госслужбы или армии определяют качество работы системы.

Все это – будущее. Сейчас Россия атакует на фронте, война продолжается, и нам важно защитить нашу страну. И очень нужно, чтобы наша дипломатия удержала давление и защитила интересы государства, – это они сделают, я уверен.

А дальше будет дальше.

Андрей Коваленко, Telegram

