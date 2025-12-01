Глава администрации Лукашенко намекнул на проблемы России

Глава администрации Лукашенко намекнул на проблемы России3
С экономикой у страны-соседки не все так хорошо.
Нынешний год — очень сложный с точки зрения продажи всех видов техники и машиностроительной продукции в России, рассказал в интервью гостелеканалу глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой. Чиновник считает, что сложности вызваны не тем, что «белорусы упали», а потому, что «такое сегодня состояние рынка», намекая на экономические проблемы России.
По словам Крутого, сложности с продажами вызваны несколькими факторами: от стоимости зерна до уровня процентных ставок по банковским и лизинговым продуктам.
— Когда у фермеров, как у ключевых потребителей, такое финансовое состояние, они в первую очередь думают о текущей деятельности, а не об инвестиционном обновлении и покупке тракторов и комбайнов, — рассказал Дмитрий Крутой.
Дмитрий Крутой обратил внимание и на тот факт, что наши представители проиграли в российских регионах несколько конкурсов на поставку троллейбусов с автономным ходом.
Отметим, ряд проблем с российской экономикой, являющейся ключевой для режима Лукашенко, уже начал выходить наружу.