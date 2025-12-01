Глава администрации Лукашенко намекнул на проблемы России 3 1.12.2025, 9:22

4,848

Дмитрий Крутой

С экономикой у страны-соседки не все так хорошо.

Нынешний год — очень сложный с точки зрения продажи всех видов техники и машиностроительной продукции в России, рассказал в интервью гостелеканалу глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой. Чиновник считает, что сложности вызваны не тем, что «белорусы упали», а потому, что «такое сегодня состояние рынка», намекая на экономические проблемы России.

По словам Крутого, сложности с продажами вызваны несколькими факторами: от стоимости зерна до уровня процентных ставок по банковским и лизинговым продуктам.

— Когда у фермеров, как у ключевых потребителей, такое финансовое состояние, они в первую очередь думают о текущей деятельности, а не об инвестиционном обновлении и покупке тракторов и комбайнов, — рассказал Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой обратил внимание и на тот факт, что наши представители проиграли в российских регионах несколько конкурсов на поставку троллейбусов с автономным ходом.

Отметим, ряд проблем с российской экономикой, являющейся ключевой для режима Лукашенко, уже начал выходить наружу.

