1 декабря 2025, понедельник, 11:17
Белорус Протас забросил свою юбилейную шайбу в НХЛ

  • 1.12.2025, 9:31
Белорус Протас забросил свою юбилейную шайбу в НХЛ
Алексей Протас
Фото: Getty Images

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче с командой из Нью-Йорка.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:1.

Белорусский нападающий Алексей Протас начал встречу во втором звене на левом краю.

В концовке игры хозяева сняли вратаря, и 24-летний воспитанник витебского хоккея воспользовался моментом, отправив шайбу в пустые ворота.

Он забросил шайбу, нанес три броска, отметился одним силовым приемом и одной потерей, а также завершил встречу с показателем полезности «+1».

Благодаря ей белорусский форвард достиг отметки 50 голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ.

