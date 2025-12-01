Белорус Протас забросил свою юбилейную шайбу в НХЛ
- 1.12.2025, 9:31
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче с командой из Нью-Йорка.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде переиграл «Нью-Йорк Айлендерс» – 4:1.
Белорусский нападающий Алексей Протас начал встречу во втором звене на левом краю.
В концовке игры хозяева сняли вратаря, и 24-летний воспитанник витебского хоккея воспользовался моментом, отправив шайбу в пустые ворота.
Он забросил шайбу, нанес три броска, отметился одним силовым приемом и одной потерей, а также завершил встречу с показателем полезности «+1».
Благодаря ей белорусский форвард достиг отметки 50 голов, забитых в регулярных чемпионатах НХЛ.