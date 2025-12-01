Украина ответила Казахстану 3 1.12.2025, 9:34

Киев бьет в ответ на удары и атаки агрессора.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление в ответ на протест Казахстана против удара по объектам критической инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в порту РФ Новороссийск.

В заявлении МИД Украины отмечается, что никакие действия украинской стороны не направлены против Республики Казахстан или других третьих сторон, а все усилия Украины направлены на отпор полномасштабной российской агрессии в рамках реализации гарантированного 51 статьей Устава ООН права на самооборону.

В то же время, отмечается, что Украина приняла во внимание обеспокоенность Казахстана относительно инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Украина бьет в ответ на удары и атаки агрессора и в рамках выверенных и стратегически обоснованных оборонительных операций, а Силы обороны Украины системно ослабляют военно-промышленный потенциал агрессора и лишают его средств для ведения преступной захватнической войны и убийства украинцев.

«Еще раз подчеркиваем, что единственным фактором дестабилизации и причиной вызовов безопасности в Черноморском регионе и за его пределами остается российская агрессия», — говорится в заявлении.

