Воевавший за Украину белорус нуждается в помощи 1.12.2025, 10:17

Константин Калиновский

Через несколько дней его ждет операция.

На одной из варшавских строек произошел несчастный случай — 34-летний гражданин Беларуси Константин Калиновский упал с высоты третьего этажа. Мужчина получил многочисленные переломы и сейчас находится в больнице, не имея возможности зарабатывать.

«Костя – парень из Беларуси, который не знает покоя с самого начала своей взрослой жизни. Вынужденный покинуть родину по политическим мотивам, он отправился на Украину, где попытался начать все сначала. Там, когда началась война, он не колебался ни минуты. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины и встал на защиту страны, которая предоставила ему дом и второй шанс. Позже судьба привела Костю в Польшу. Именно здесь он подал заявление на международную защиту и устроился на стройку, чтобы заработать на жизнь. Он просто хотел жить нормальной жизнью, честно работать и наконец почувствовать себя в безопасности. К сожалению, жизнь снова не пощадила его», – сообщают его друзья, организовавшие сбор.

Константин уже прошел одну операцию, а на 3 декабря назначена следующая. Нужная сумма еще не собрана.

Сбор идёт сразу на двух площадках:

Сбор в злотых.

Сбор в евро и долларах.

