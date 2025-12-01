Как Лариса Долина подорвала российскую экономику 11 Иван Яковина

1.12.2025, 10:24

Лариса Долина

Начались интересные последствия.

Прожженная путинстка Лариса Долина продала свою квартиру и отдала деньги мошенникам. А потом спохватилась и через суд (!) добилась, чтобы квартиру ей вернули, оставив покупателя и без денег, и без квартиры.

Естественно, суд был нечестным, ей дали такую привилегию по блату – как доверенному лицу Путина, верной его феодалке, встроенной в систему власти.

Но дальше начались интересные последствия. Пользуясь ее прецедентом, давно проданные квартиры стали отсуживать себе сотни ушлых продавцов, выселяя оттуда покупателей, которые давно уже считали себя собственниками жилья.

Суд РФ ради Долиной фактически отменил и право собственности, и понятие добросовестного приобретателя, и принцип ответственности за свои поступки, и кучу всяких базовых юридических понятий.

В системе установления прав собственности и владения разным (обычно дорогим) имуществом в России начался полный хаос. Никто не уверен в том, что ему хоть что-то принадлежит, все боятся продавать и покупать дорогое имущество, опасаясь остаться ни с чем. Проблемы уже начинают выходить на макроэкономический уровень, так как право собственности буквально на всё стало размытым. Любые сделки повисают в воздухе, так как через суд можно вернуть себе проданную собственность, не возвращая деньги.

Из-за нарастающего хаоса Долину сейчас все россияне (совершенно справедливо) проклинают и костерят на чем свет стоит, ее отменяют и ненавидят. Общенациональный экономический ущерб от суда по возврату ее квартиры уже сопоставим с ударом нескольких десятков «Томагавков» по ключевым НПЗ России – и продолжает расти.

(Если я и преувеличиваю, то несильно – почитайте, что об этой истории говорят и пишут в РФ: люди и компании терпят колоссальные убытки).

Короче, я думаю, самое время объявить Долиной официальную благодарность от ВСУ. Скажем, «За существенный вклад в подрыв российской экономики и обороноспособности». И даже почетную грамоту ей выписать. Хотя Лариса Долина – максимально блевотная, склочная, крикливая и мерзкая тетка, в данном контексте она, имхо, такую награду действительно заслужила.

Иван Яковина, «Фейсбук»

