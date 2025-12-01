закрыть
1 декабря 2025, понедельник, 11:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Барановичах пенсионерка выращивала коноплю для чая

7
  • 1.12.2025, 10:39
  • 1,834
В Барановичах пенсионерка выращивала коноплю для чая

Рецепт она нашла в интернете.

В Барановичах 68-летняя женщина выращивала коноплю для добавления в чай в качестве «лекарственного средства». В отношении пенсионерки завели уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

В сентябре правоохранительные органы поступила информация о том, что пенсионерка на приусадебном участке в Барановичах занимается выращиванием запрещенных растений. На место выбыла следственно-оперативная группа.

«В ходе осмотра земельного участка было обнаружено и изъято 7 кустов конопли. Кроме того, при обследовании жилого дома обнаружены и изъяты ящики, подносы и пакеты, в которых находилось высушенное растение. По результатам проведенных экспертиз установлено, что общая масса изъятой с огорода конопли в стадии цветения составила почти 3 килограмма марихуаны, а масса высушенных частей растения, изъятых в доме, превысила 800 граммов», — сообщили в СК.

Во время следствия пенсионерка рассказала, что выращивала и заготавливала запрещенное растение для последующего добавления в чай в качестве «лекарственного средства». Рецепт она нашла в интернете.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип