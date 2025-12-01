В Барановичах пенсионерка выращивала коноплю для чая 7 1.12.2025, 10:39

Рецепт она нашла в интернете.

В Барановичах 68-летняя женщина выращивала коноплю для добавления в чай в качестве «лекарственного средства». В отношении пенсионерки завели уголовное дело, сообщает Следственный комитет.

В сентябре правоохранительные органы поступила информация о том, что пенсионерка на приусадебном участке в Барановичах занимается выращиванием запрещенных растений. На место выбыла следственно-оперативная группа.

«В ходе осмотра земельного участка было обнаружено и изъято 7 кустов конопли. Кроме того, при обследовании жилого дома обнаружены и изъяты ящики, подносы и пакеты, в которых находилось высушенное растение. По результатам проведенных экспертиз установлено, что общая масса изъятой с огорода конопли в стадии цветения составила почти 3 килограмма марихуаны, а масса высушенных частей растения, изъятых в доме, превысила 800 граммов», — сообщили в СК.

Во время следствия пенсионерка рассказала, что выращивала и заготавливала запрещенное растение для последующего добавления в чай в качестве «лекарственного средства». Рецепт она нашла в интернете.

